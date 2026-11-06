Парламент Чехии прервал заседание из-за отключения электричества в Праге

Tекст: Мария Иванова

Технические проблемы возникли на подстанциях Червены-врх и Запад, в основном пострадали районы Прага-5 и Прага-6. Пресс-секретарь компании Prague Energy (PRE) Карел Ганзелка сообщил, что исправление ситуации не должно занять много времени, электроснабжение скоро будет восстановлено, передает РИА «Новости» со ссылкой на чешское агентство ЧТК.

Из-за отключения электричества Палата депутатов парламента была вынуждена прервать заседание. Пожарные зафиксировали несколько инцидентов, включая извлечение людей из остановившихся лифтов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце протестующие попытались силой проникнуть в здание Палаты депутатов Чехии.

В зданиях Верховной рады в Киеве пропали электричество, интернет и вода во время выступления мэра украинской столицы Виталия Кличко.