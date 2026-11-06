Песков заявил о неготовности Европы к разговору с Россией

Песков заявил о нерешительности европейцев для разговора с Россией

Tекст: Елизавета Шишкова

Разговор с европейцами по теме обеспечения взаимной безопасности России и Украины рано или поздно потребуется, передает РИА «Новости».

«Но, как мы с вами видим, они даже пока не могут определиться с тем, кто от их лица может разговаривать. Поэтому там, с той стороны, мы фиксируем такую затянувшуюся нерешительность и неготовность», – сказал Песков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил о необходимости Евросоюзу получить место за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта.

В понедельник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сравнил стремление европейских стран участвовать в переговорах с анекдотом про незваных гостей на свадьбе.

На прошлой неделе Песков допустил включение представителей европейских стран в трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию.