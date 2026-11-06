Минпросвещения назвало сроки апробации единых учебников по ИЗО и музыке

Минпросвещения: Апробация единых учебников по ИЗО и музыке начнется в 2027 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

«К концу следующего года представим первые варианты, первые экземпляры на апробацию – опять же учителям-практикам – учебников с пятого по девятый класс и по ИЗО, и по музыке», – заявил Костенко на Всероссийском форуме учителей музыки и изобразительного искусства в Москве, передает РИА «Новости».

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал о планах подготовить единые учебники по всем школьным предметам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Кравцов заявил о разработке единых учебников по всем предметам школьной программы.

Также заместитель министра просвещения Ольга Колударова сообщила о планах внедрить новые единые учебники по ряду предметов для старшеклассников к началу 2027 учебного года.

Кроме того, Кравцов сообщил о подготовке единых учебников по всем предметам, включая естественно-научные дисциплины.