Японский астронавт Юи оценил надежность российских кораблей «Союз»

Японский астронавт Юи заявил о высокой надежности российских кораблей «Союз»

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Я очень люблю оба [корабля], конечно. Да, «Союз» очень надежный, у нас был замечательный командир Олег. И также Dragon, там [места для ног] чуть-чуть больше. Это удобно, если честно. Но я очень люблю оба. Поэтому я очень хочу еще раз полететь на «Драконе» и «Союзе», – заявил Юи на торжественной встрече в Звездном городке, передает ТАСС.

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков выразил надежду на продолжение традиции встреч международных экипажей в Звездном городке после возвращения с орбиты.

В январе американский корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 досрочно вернулся на Землю. В состав экспедиции входили космонавт Роскосмоса Олег Платонов, астронавты НАСА Зена Кардман и Майкл Финк, а также Кимия Юи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу космонавт-испытатель Сергей Прокопьев сообщил о назначении Дмитрия Петелина командиром экипажа для полета на МКС весной 2027 года.

В среду российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников с борта МКС поздравили соотечественников с Днем народного единства.

В понедельник летчик-космонавт Иван Вагнер рассказал о высокой оценке вкуса российского творога и мясных консервов американскими астронавтами.