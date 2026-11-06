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    6 ноября 2026, 12:42 • Новости дня

    Кремль позитивно оценил встречу российских представителей с Меланией Трамп

    Песков: Кремль позитивно оценил встречу Мелании Трамп с представителями России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль позитивно оценивает встречу первой леди США Мелании Трамп с российскими представителями в Белом доме по итогам гуманитарной акции в Алешках Херсонской области.

    На мероприятие были приглашены спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, передает РИА «Новости».

    «Собственно, саму встречу, конечно же, мы оцениваем позитивно. Действительно, Мелания Трамп и ее команда приложили немало усилий для проведения гуманитарной операции в Алешках», – заявил Песков.

    По его словам, Трамп и ее команда работали вместе с омбудсменами двух стран. Он отметил большую работу, которую проделала Лантратова для проведения операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека Яна Лантратова и первая леди США Мелания Трамп обсудили важность гуманитарной миссии в Алешках.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об успешном решении логистических и визовых вопросов для участия российских представителей во встрече.

    В среду Дмитрий Песков заявил о планах главы РФПИ Кирилла Дмитриева и Яны Лантратовой представлять Россию на встрече с Меланией Трамп.

    6 ноября 2026, 08:16 • Новости дня
    Яна Лантратова рассказала о встрече с Меланией Трамп
    Яна Лантратова рассказала о встрече с Меланией Трамп
    @ Sipa USA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и первая леди США Мелания Трамп обсудили важность гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области.

    «Говорили о гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Поблагодарили первую леди за помощь в организации этого мероприятия и говорили о том, что эта миссия очень важная и нужная для людей», – цитирует Лантратову РИА «Новости».

    Мелания Трамп выразила надежду, что гуманитарная операция в Алешках приведет к установлению мира. Она подчеркнула, что стороны вместе могут создать нечто более прочное, чем временное перемирие, пишет РБК.

    Первая леди США рассказала, что участвовала в планировании гуманитарной операции на всех этапах, и уточнила, что Москва и Киев пришли к соглашению о проведении миссии 23 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лантратова сообщила о договоренности с украинским коллегой при посредничестве Мелании Трамп организовывать ежемесячные гуманитарные миссии в Алешки.

    Уполномоченный по правам человека в России назвала Владимира Путина и его команду условием осуществления этой миссии.

    Мелания Трамп сочла успешной завершившуюся миссию в Алешках.

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    5 ноября 2026, 16:19 • Новости дня
    Дмитриев назвал фейком сообщения о смене курса отправленных в США танкеров

    Дмитриев опроверг данные FT об изменении маршрута отправленных в США танкеров

    Дмитриев назвал фейком сообщения о смене курса отправленных в США танкеров
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опроверг сообщение газеты Financial Times об изменении маршрутов танкеров, которые направились в США в рамках дизельной сделки.

    Дмитриев назвал публикацию британского издания фейком, пишет ТАСС со ссылкой на его публикацию в соцсети. «Фейк. Танкеры, направляющиеся в США, продолжают следовать своим курсом. Почему в FT так много фейковых новостей?» – написал глава РФПИ, комментируя публикацию Financial Times об изменении маршрутов судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об уверенности в нахождении покупателей для отправленного в рамках договоренностей с США российского дизельного топлива и отказался публично обсуждать коммерческие нюансы поставок.

    В прошлом месяце вице-премьер Александр Новак сообщил о начале досрочного снятия ограничений на экспорт дизельного топлива.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
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    6 ноября 2026, 00:53 • Новости дня
    Трамп сообщил о встрече с Дмитриевым
    Трамп сообщил о встрече с Дмитриевым
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил о прошедшей встрече со спецпредставителем президента России, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

    Отвечая на вопрос о том, была ли у него встреча с Дмитриевым, Трамп ответил: «Да». При этом глава Белого дома отказался раскрывать содержание переговоров и подчеркнул, что не проводил встреч с украинской делегацией, передает РИА «Новости».

    Американский лидер отметил, что ожидает крупного соглашения по урегулированию конфликта на Украине, которое, по его словам, будет масштабным, затронет не только Украину, но и всю Европу и должно устроить все стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев и уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в четверг встретились с первой леди США Меланьей Трамп в Белом доме.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о решении визовых и логистических вопросов для участия Дмитриева и Лантратовой во встрече с Меланией Трамп.

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    6 ноября 2026, 06:28 • Новости дня
    Генсек НАТО призвал Трампа не падать духом

    Рютте призвал Трампа не падать духом после поражения республиканцев

    Генсек НАТО призвал Трампа не падать духом
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в США призвал американского лидера Дональда Трампа «не падать духом».

    Рютте также подчеркнул важность хороших отношений Трампа с президентом России Владимиром Путиным, пишет Bloomberg.

    Отвечая на вопрос о недавнем соглашении Трампа с Путиным о поставках США дизельного топлива, генсек НАТО признал наличие паники среди европейских союзников Вашингтона. Он отметил, что Европа также закупила значительное количество сжиженного природного газа у России в этом году.

    По словам генсека альянса, вряд ли кто-то выиграет в конфликте на Украине, который, вероятно, завершится мирным соглашением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американист Малек Дудаков заявил о победе демократов в ключевых для республиканцев штатах.

    Во вторник спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев высоко оценил миротворческие усилия Трампа.

    В тот же день Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

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    6 ноября 2026, 13:02 • Новости дня
    Американист: Визит Лантратовой и Дмитриева в Белый дом – хороший сигнал

    Американист Ярыгин: Визит Лантратовой и Дмитриева в Белый дом – хороший сигнал

    Американист: Визит Лантратовой и Дмитриева в Белый дом – хороший сигнал
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Визит Кирилла Дмитриева и Яны Лантратовой в Белый дом и их встреча с первой леди США Меланией Трамп – сигнал о продолжении диалога Москвы и Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин. По его мнению, интенсификацию контактов в ноябре следует рассматривать как готовность Штатов к достижению определенных договоренностей, а затем – к их защите от вероятных нападок.

    «Белый дом активно ищет ключи к взаимодействию с Россией. Сейчас одним из таких инструментов становятся инициативы не столько федеральных политиков, сколько узнаваемых общественных фигур, пользующихся определенным доверием – в частности Мелании Трамп. Вероятно, подобные шаги будут восприниматься менее остро как внутри Штатов, так и в Европе», – отметил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

    По его мнению, визит Кирилла Дмитриева и Яны Лантратовой в Вашингтон и их встреча с первой леди США – хороший сигнал. «Очевидно, что такой формат скоординирован и реализуется не без участия Дональда Трампа. В любом случае сам факт взаимодействия – это то, чем нынешняя администрация отличается от предыдущей», – указал собеседник.

    Новый канал диалога уже приносит конкретные результаты: в частности, была проведена гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области, параллельно готовится встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

    Впрочем, по оценкам Ярыгина, глава Белого дома может оказаться в ситуации, когда результат его деятельности, а также контактов с участием первой леди США окажутся под давлением внутриполитических факторов – в частности Конгресса, в котором изменилась расстановка сил. «Возможно, нынешняя активность Трампа продиктована реальной готовностью защищать потенциальные договоренности», – подчеркнул политолог.

    Как полагает аналитик, на это указывает то, что внутренних стопоров для Трампа сейчас кратно меньше, чем раньше. «Избранный Конгресс приступит к работе только 3 января. Значит, у президента есть еще два месяца для реализации своих инициатив. Он располагает необходимым технологическим и политическим ресурсом. Кроме того, у главы Белого дома есть прямой стимул защищать возможные сделки с Россией: для него значимы экономические индикаторы, с помощью которых он сможет доказать эффективность своих решений», – детализировал Ярыгин.

    «Наконец, стоит учитывать концептуальный фактор. Сейчас сняты прежние ограничители внешнеполитической активности Трампа. Еще недавно над ним нависала тень промежуточных выборов, и чрезмерная активность в этот период могла сыграть против него. Теперь этот барьер устранен, – добавил американист. – Президент США осознает, что у него осталось два года, чтобы вписать свое имя в историю».

    «В этих условиях глава Белого дома, скорее всего, будет действовать активнее и стремиться закрепить свои достижения, не опасаясь высокой политической цены таких шагов», – заключил политолог.

    В четверг первая леди США Мелания Трамп провела в Белом доме встречу с делегациями России и Украины, представив результаты локального прекращения огня в Алешках Херсонской области. От РФ в Вашингтон прибыли спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев и омбудсмен Яна Лантратова.

    Дмитриев от имени Владимира Путина поблагодарил Меланию Трамп за организацию помощи жителям Алешек. «Данная гуманитарная миссия наглядно показывает, чего можно достичь, когда объединяются сострадание, решимость и сотрудничество», – сказал он в ходе выступления в Белом доме.

    Спецпредставитель президента России также отметил, что супруга американского лидера продолжит работу по решению гуманитарных проблем, связанных с конфликтом на Украине. «Мы знаем, что вы продолжите работу. Это позволит и дальше воссоединять семьи, защищать детей», – добавил Дмитриев.

    Он подарил Мелании Трамп рисунок 11-летней девочки из Алешек, которая теперь живет в Туапсе. На нем написано «Я люблю Меланию». Первая леди США в свою очередь через представителей России передала личное послание Владимиру Путину.

    Лантратова на официальной части мероприятия не выступала. После мероприятия она рассказала о встрече: «Говорили о гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Поблагодарили первую леди за помощь в организации этого мероприятия и говорили, что эта миссия очень важная и нужная для людей».

    Позже Дональд Трамп сообщил, что провел встречу с Дмитриевым. Он отказался раскрывать содержание разговора с российским представителем. При этом глава Белого дома заявил, что ожидает масштабных договоренностей, и допустил участие в них всей Европы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у Кремля нет никаких подробностей о мирном соглашении, анонсированном американским лидером. Он также отметил, что в Москве позитивно оценивают факт встречи Мелании Трамп с российскими представителями. «Гуманитарный и политический контакты России и США прекрасно дополняют друг друга», – заявил Песков.

    Напомним, локальный режим прекращения огня действовал на Херсонском направлении почти шесть суток – с 27 октября по 1 ноября. Как сообщила Лантратова, Россия и Украина выполнили условия локального перемирия, это позволило доставить помощь жителям и обеспечить безопасный добровольный выезд тем, кто решил покинуть город.

    По ее словам, стороны прорабатывают продолжение гуманитарных миссий. «Важно сохранить взаимодействие, которое помогло людям, и сделать доставку гуманитарных грузов регулярной», – подчеркнула омбудсмен в своем Telegram-канале. В свою очередь Мелания Трамп заявила, что считает успешной гуманитарную миссию в городе Алешки. Первая леди США выразила надежду, что пример Алешек послужит основой для прочного мира между двумя странами.

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    5 ноября 2026, 20:00 • Новости дня
    Мелания Трамп передала личное послание Путину через Дмитриева

    Первая леди США Мелания Трамп передала личное послание Путину через Дмитриева

    Мелания Трамп передала личное послание Путину через Дмитриева
    @ Andrea Hanks/White House/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Супруга главы администрации США Мелания Трамп передала личное послание президенту России Владимиру Путину через его спецпредставителя по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева.

    Передача письма состоялась в конце торжественной церемонии в Белом доме с участием Дмитриева и уполномоченной по правам человека в России Яны Лантратовой, передает ТАСС.

    Мероприятие было посвящено недавнему прекращению огня в Алешках. В церемонии также участвовали представители украинской стороны, через которых первая леди США передала послание Владимиру Зеленскому.

    «Этот исторический момент подходит к концу. Я написала личные письма президенту Путину и президенту Зеленскому. <…> Пожалуйста, передайте эти письма вашим президентам от моего имени», – сказала Мелания Трамп.

    Ранее Путин поблагодарил Меланию Трамп за помощь в гуманитарных обменах с Украиной. Он оценил вклад первой леди США в гуманитарное урегулирование на Украине.

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    6 ноября 2026, 05:30 • Новости дня
    Трамп назвал плохим закон о запрете разгрузки российских танкеров в США

    Трамп пообещал разобраться с запретом на прием танкеров из России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в утверждениях о незаконности поставок российского дизельного топлива в страну и назвал плохим якобы действующий с 2022 года запрет.

    Глава американской администрации подверг критике запрет на разгрузку российских танкеров в американских портах, передает РИА «Новости».

    «Вы, вероятно, упомянули довольно плохой закон. Я изучу этот вопрос, конечно», – сказал Трамп в ответ на вопрос об идущем в Соединенные Штаты танкере с российским дизельным топливом.

    Договоренность о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок была достигнута в октябре между президентами России и США. После этого американский лидер вновь раскритиковал Владимира Зеленского за отказ от мирного урегулирования и нежелание прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, заявив о необходимости смены руководства в Киеве для переговоров с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпредставитель президента и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опроверг сообщения об изменении маршрутов направляющихся в США танкеров.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался публично обсуждать коммерческие нюансы договоренностей о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок.

    В среду губернатор американского штата Нью-Джерси Мики Шеррилл предупредила операторов терминалов региона о суровых санкциях в случае приема топлива из России.

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    5 ноября 2026, 15:10 • Новости дня
    Песков отказался обсуждать коммерческие детали дизельной сделки с США

    Песков: Кремль не будет раскрывать коммерческие нюансы поставок дизеля в США

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что коммерческие нюансы договоренностей о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок не могут обсуждаться публично.

    Об этом Песков сообщил, комментируя публикации в СМИ о том, что два из трех танкеров с российским топливом сменили курс, направляясь в сторону США, передает РИА «Новости».

    «Мы не можем с вами обсуждать коммерческие нюансы. Коммерческие нюансы, они не могут становиться публичными», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможном срыве сделки, о котором писала Financial Times.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о поиске покупателей на мировом рынке для российского дизельного топлива в рамках сделки с США.

    Сенатор-демократ Ричард Блюменталь потребовал отозвать танкеры с топливом из России, направляющиеся в американские порты.

    В середине октября Кремль назвал соглашение Москвы и Вашингтона о поставках дизеля взаимовыгодным.

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    5 ноября 2026, 17:54 • Новости дня
    МИД сообщил о внимательном наблюдении за итогами выборов в США

    Захарова: Москва внимательно наблюдает за итогами выборов в США

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва внимательно следит за подведением итогов промежуточных выборов в Конгресс США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Конечно, мы внимательно отслеживаем подведение итогов голосования в Конгрессе США, которое завершилось убедительной победой представителей Демократической партии», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    По ее словам, новые политические расклады в Сенате и Палате представителей окажут значительное влияние на все сферы жизни Соединенных Штатов и отразятся на международных делах.

    На промежуточных выборах американцы избирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. По предварительным данным, республиканцы потеряли контроль над обеими палатами Конгресса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг поражение Республиканской партии на выборах в Конгресс сделало министра обороны США Пита Хегсета самым уязвимым членом администрации Дональда Трампа.

    Политолог Владимир Корнилов указал на отсутствие перспектив резкой перестройки отношений Вашингтона с Киевом или Москвой.

    Победа Демократической партии на промежуточных выборах поставила под угрозу отмены строительство дорогостоящих американских атомных линкоров.

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    6 ноября 2026, 04:15 • Новости дня
    Замглавы МИД Панкин назвал власти США прагматиками

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты проявили прагматичный подход при заключении дизельной сделки, заявил замглавы МИД России Александр Панкин.

    «Соединенные Штаты тоже нам не самые большие друзья, скажем так: вы видите, как закручиваются санкционные гайки, – но они прагматики», – приводит слова Панкина ТАСС.

    По его мнению, в Вашингтоне осознают, что «какие-то вещи надо делать вопреки даже своему желанию их не делать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпредставитель президента и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опроверг сообщения Financial Times о смене курса танкеров, направленных в США в рамках дизельной сделки.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о невозможности публичного обсуждения коммерческих нюансов договоренностей по поставкам российского дизельного топлива.

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    6 ноября 2026, 07:35 • Новости дня
    Кушнер допустил участие Европы в переговорах по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Трехсторонний формат переговоров по украинскому урегулированию в будущем может быть расширен за счет европейских союзников США, заявил зять американского лидера Джаред Кушнер.

    Кушнер отметил, что все стороны активно готовятся к содержательным и плодотворным переговорам, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что на полях предстоящих консультаций с представителями России, США и Украины в Абу-Даби Вашингтон будет консультироваться с европейскими партнерами. В случае успеха планируется переход к многостороннему формату с их участием.

    Зять президента США добавил, что эти идеи продолжают дорабатываться, а создание правильной структуры для переговоров имеет решающее значение для прекращения войны и перехода к устойчивому миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кушнер принял участие в организованных Еврокомиссией консультациях по Украине.

    В среду член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема посоветовал ЕС получить место на переговорах с Россией до выдвижения условий.

    На прошлой неделе Кушнер договорился с украинскими властями об использовании формата Е3 для европейского представительства в переговорах.

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    6 ноября 2026, 08:41 • Новости дня
    Кушнер заявил о необходимости привлечения России к переговорам по Европе

    Джаред Кушнер назвал договоренности с Россией условием прочного мира в Европе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что администрация Дональда Трампа считает необходимым участие России и союзников по НАТО в договоренностях для обеспечения долгосрочного мира в Европе.

    «Более 30 лет Европа и Россия боролись за создание устойчивой системы безопасности. Десятилетия недоверия, конкурирующие проблемы безопасности и разрушительные последствия этой войны делают эту задачу чрезвычайно сложной, но необходимой для обеспечения прочного мира», – цитирует Кушнера «Интерфакс».

    По его словам, цель США заключается в разработке практических мер, учитывающих интересы безопасности всех сторон и снижающих риск будущих конфликтов. Любые договоренности, отметил Кушнер, должны уважать суверенитет и независимость каждой страны, а НАТО останется центральным элементом европейской обороны.

    Спецпосланник добавил, что Трамп уже обсудил с европейскими лидерами создание более широкой архитектуры безопасности. США продолжат консультации с Украиной, НАТО и ЕС, а также будут привлекать Россию к мирным переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Дональд Трамп заявил о подготовке масштабного мирного соглашения по Европе. В тот же день Кушнер допустил расширение формата переговоров по Украине за счет европейских союзников США.

    Ранее он договорился с украинскими властями об использовании формата Е3 для европейского представительства.

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    6 ноября 2026, 13:12 • Новости дня
    Американский политолог Вароли попросил российское гражданство

    Политолог из США Вароли попросил МИД помочь с получением гражданства России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский политолог Джон Вароли выразил желание получить российское гражданство и обратился к Министерству иностранных дел с просьбой о содействии.

    Американский эксперт заявил о намерении стать гражданином России в ходе открытого диалога «Единство народов как принцип многополярного мира: российский опыт и значение для международных отношений», передает ТАСС.

    «Я жил здесь двадцать лет, в 90-е и 2000-е. Я очень хорошо знаю Россию. Я эксперт по России, у меня диплом. Плюс все вместе 22 года живу в России, но я жил в основном в 90-е и 2000-е. Потом я вернулся сюда, спасибо вашему Министерству иностранных дел, что выдали мне убежище здесь. Я очень хочу получить гражданство», – сказал Вароли.

    Политолог также попросил официального представителя МВД Марию Захарову оказать содействие в решении этого вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американский журналист Кристофер Хелали заявил о завершении сбора документов для официального вступления в гражданство России.

    Он обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить гражданство.

    Также бывший корреспондент The New York Times и Bloomberg Джон Вароли сообщил о возможном тюремном сроке в США из-за поддержки прав жителей Донбасса.

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    6 ноября 2026, 11:06 • Новости дня
    Рютте заявил о важности хороших отношений между лидерами России и США

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости поддержания хороших отношений между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом для предотвращения ядерной угрозы.

    Рютте отметил, что Соединенные Штаты и Россия остаются двумя крупнейшими ядерными державами в мире, поэтому их лидерам необходимо поддерживать диалог, передает РИА «Новости».

    «То, что оба лидера этих стран – будь то Трамп и Путин или, например, в 70-х годах – Брежнев и Никсон, стараются поддерживать хорошие отношения, важно для того, чтобы в случае возникновения недопонимания, которое могло бы привести к ядерной угрозе, они могли быстро обсудить ситуацию по телефону», – заявил Рютте.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о согласовании повестки возможной встречи Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа перед очередным раундом трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Во вторник представитель Кремля подтвердил даты проведения встречи российской, американской и украинской делегаций в Абу-Даби.

    Владимир Путин заявил о добрых многолетних отношениях с американским лидером.

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    6 ноября 2026, 12:50 • Новости дня
    В Кремле объяснили отсутствие информации об итогах встречи Трампа и Дмитриева

    Песков сообщил об отсутствии у Кремля данных о встрече Трампа и Дмитриева

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль пока не располагает информацией об итогах встречи американского лидера Дональда Трампа со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым.

    Информация о результатах встречи президента США Дональда Трампа со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Москву еще не поступила, передает РИА «Новости».

    «Нет, он пока еще не вернулся, поэтому мы пока еще не располагаем информацией», – заявил Песков журналистам, отвечая на просьбу рассказать о результатах встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о позитивной оценке Кремлем встречи первой леди США Мелании Трамп с российскими представителями в Белом доме.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о встрече с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

    В четверг Кремль объявил о решении визовых вопросов для участия российских делегатов в мероприятии.

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