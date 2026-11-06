В Москве завершилась церемония прощания с актрисой Екатериной Райкиной

В Москве простились с дочерью Аркадия Райкина актрисой Екатериной Райкиной

Tекст: Алексей Дегтярёв

Церемония прошла в Высшей школе сценических искусств Константина Райкина, проводить актрису в последний путь собрались около 100 человек, передает РИА «Новости».

Во время прощания художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин рассказал о тяжелых последних днях сестры в больнице.

«Так тяжело все было в больнице, и она собой представляла просто сплошное страдание. Конечно, было очень тяжело. Ей было невыносимо тяжело. И как ей помочь в этом?» – сказал он.

По его словам, во время последнего визита он попытался отвлечь сестру воспоминаниями о детстве и юности, после чего она призналась, что испытывает стыд за детские обиды. Брат артистки также вспомнил, как трепетно относился их отец Аркадий Райкин к таланту дочери, однако она не умела принимать от него комплименты.

Екатерина Райкина прослужила в труппе Театра Вахтангова около полувека, она скончалась во вторник в возрасте 88 лет из-за комплекса заболеваний, связанных с возрастными изменениями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду местом проведения церемонии прощания с Екатериной Райкиной назвали Высшую школу сценических искусств.

Во вторник заслуженная артистка РСФСР скончалась в возрасте 88 лет.

В прошлом году суд оштрафовал Константина Райкина за нарушение сроков представления отчетности в систему обязательного пенсионного страхования.