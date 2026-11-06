Berliner Zeitung: ЕП начал проверку двух депутатов из-за встреч с россиянами

Tекст: Елизавета Шишкова

Разбирательство, которое проводит консультативный комитет по кодексу поведения, связано со встречами европейских политиков с российскими законодателями на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает ТАСС со ссылкой на газету Berliner Zeitung.

Фернан Картайзер счел начатую проверку посягательством на свой мандат и подчеркнул исключительно неформальный характер бесед. Кроме того, депутат назвал провальной и ошибочной политику изоляции России со стороны Евросоюза.

Томас Гайзель охарактеризовал расследование как произвол и подтвердил контакты с членами Госдумы. Он обратил внимание, что не пользовался финансовой поддержкой третьих сторон, а все важные переговоры зафиксировал в регистре прозрачности.

В случае выявления нарушений кодекса поведения евродепутатам грозит штраф и временное отстранение от участия в заседаниях и прочей деятельности парламента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил об отсутствии реальной угрозы безопасности Западной Европы со стороны России.

Летом европейский политик указал на неэффективность политики Евросоюза по запрещению русской культуры.

В июне СМИ сообщили о возможном наказании румынского депутата Дианы Шошоакэ за поездку на ПМЭФ.