Мосгорсуд утвердил отказ во взыскании с Пугачевой 5 млн рублей

Судебная инстанция отклонила апелляционную жалобу истца на решение Пресненского суда столицы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
«Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда признала решение районного суда законным и обоснованным, согласившись с тем, что каждое из спорных высказываний является самостоятельным, негативных последствий для истца не имело, порочащий и оскорбительный характер высказываний истцом не доказан», – сообщили в пресс-службе.
Ранее Виталий Бородин потребовал взыскать с певицы 5 млн рублей. Истец посчитал распространением ложной и порочащей информации высказывания артистки в интервью журналистке Екатерине Гордеевой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Пресненский суд столицы уже отклонял иск главы Федерального проекта по безопасности Виталия Бородина к певице Алле Пугачевой о защите чести и достоинства.
В марте директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова отказалась комментировать возможный приезд артистки на судебное заседание.
Виталий Бородин подавал иск к исполнительнице в марте из-за негативных высказываний.