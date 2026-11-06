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    6 ноября 2026, 12:24 • Новости дня

    Житель Турции убил восемь человек из-за долга за комбайн

    Житель Турции убил восемь человек после конфликта из-за сгоревшего комбайна

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В турецкой провинции Афьонкарахисар местный житель Ариф Сефа Оздемир застрелил восемь человек в результате конфликта вокруг долга за сельскохозяйственную технику.

    В прошлом году мужчина приобрел зерноуборочный комбайн за 40 тыс. евро, однако техника по неизвестным причинам загорелась в поле и стала непригодна для использования, пишет ТАСС со ссылкой на газету Karar.

    Продавец потребовал от покупателя выплатить долг в размере 11 тыс. евро, тогда как Оздемир оценивал оставшуюся сумму максимум в 4 тыс. евро. Из-за обострения разногласий мужчина застрелил трех человек из помпового ружья.

    Убийства еще пяти человек злоумышленник совершил ради кражи их автомобилей.

    Подозреваемого задержали после перестрелки с жандармерией в соседней провинции Эскишехир. В ходе столкновения пострадали двое силовиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг полиция турецкой провинции Эскишехир задержала подозреваемого в убийстве не менее девяти человек.

    Ведомство местного губернатора сообщило о гибели восьми человек в результате стрельбы.

    В провинции Афьонкарахисар преступник скрылся на автомобиле после вооруженного нападения на людей.

    4 ноября 2026, 12:27 • Новости дня
    В Анкаре задержали 34 россиянки по обвинению в нарушении морали

    В ночных клубах Анкары задержали 34 россиянки за нарушение морали

    В Анкаре задержали 34 россиянки по обвинению в нарушении морали
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские дипломаты принимают меры для обеспечения консульского доступа к 34 гражданкам России, которые были задержаны турецкой полицией в ходе рейдов по ночным клубам Анкары, сообщили в российском посольстве в этой стране.

    Задержание произошло 23 октября в результате полицейских рейдов в ночных клубах «Максим», «Хавана» и «Фолибержер». Турецкие власти обвинили 34 гражданки России в нарушении морали и общественной безопасности, цитирует сообщение посольства РИА «Новости».

    «По поступающим данным, мобильные телефоны изъяты, но предоставлена возможность держать связь с родственниками по стационарному телефону. В предстоящий период планируется заседание суда, по итогам которого будет принято решение об их дальнейшей судьбе», – добавили в пресс-службе дипмиссии.

    В настоящее время россиянки находятся в депортационном центре «Акюрт» в Анкаре, их интересы представляет турецкий адвокат. Российское посольство предпринимает меры для прояснения причин ареста и условий их содержания, а также обещает оказать соотечественницам необходимую поддержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом генеральное консульство в Стамбуле анонсировало высылку на родину двоих задержанных турецкой полицией граждан России. В 2024 году посольство России в Тунисе сообщило о содержании под стражей 11 туристов без выдвижения обвинений.

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    5 ноября 2026, 19:31 • Новости дня
    Неизвестный застрелил семь человек в Турции

    IHA: В турецкой провинции Афьонкарахисар неизвестный застрелил семь человек

    Неизвестный застрелил семь человек в Турции
    @ Depo Photos/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жертвами вооруженного нападения в районе Ихсание турецкой провинции Афьонкарахисар стали семь человек, преступник скрылся на автомобиле.

    Тела пяти человек с огнестрельными ранениями нашли в двух автомобилях в деревнях Аязини и Кыйыр, передает ТАСС со ссылкой на агентство IHA. В ходе расследования выяснилось, что после этого убийца направился в другое место, где из помпового ружья застрелил еще двоих.

    Известно, что злоумышленник прибыл из другого города. Он скрылся на автомобиле красного цвета в направлении провинции Кютахья. Силы безопасности в соседних регионах приведены в состояние повышенной готовности.

    Жандармерия перекрыла въезды и выезды в населенных пунктах, где были совершены убийства. Власти проводят масштабную операцию по розыску и задержанию преступника, мотивы которого пока неизвестны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в испанском муниципалитете Эль-Эхидо неизвестный застрелил двух человек и тяжело ранил еще четверых. До этого двое вооруженных мужчин застрелили владельца бара и посетителя в испанской Севилье.

    В апреле прошлого года неизвестные открыли огонь по жителю Назрановского района Ингушетии и скрылись на автомобиле без номеров.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
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    5 ноября 2026, 09:22 • Новости дня
    Задержанные в Турции россиянки могли стать жертвами обмана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские гражданки, задержанные в Турции по обвинению в нарушении морали, могли оказаться жертвами обмана при трудоустройстве или международной преступной группировки, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Следствию предстоит выяснить, при каких обстоятельствах задержанные оказались в ночных клубах Анкары, а также подверглись ли они обману или вовлечению в преступную деятельность, сказал собеседник РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские дипломаты сообщили о задержании 34 гражданок России в ночных клубах Анкары. Источник сообщил о решении турецких властей депортировать задержанных по обвинению в нарушении морали россиянок. Задержанные россиянки работали танцовщицами в клубах.

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    6 ноября 2026, 11:11 • Новости дня
    Адвокат призвала найти вербовщиков задержанных в Турции россиянок

    Адвокат Бозтепе призвала искать вербовщиков задержанных в Анкаре россиянок

    Tекст: Вера Басилая

    Судебное расследование задержания более 30 россиянок в Турции должно установить все обстоятельства и возможных организаторов схемы вовлечения их в противоправную деятельность, заявила турецкий адвокат Шейма Бозтепе.

    «Следствие должно выяснить всю цепочку событий, определить возможных организаторов и посредников, а также установить, не действовала ли за этим более масштабная преступная структура, вовлекающая женщин в подобные схемы», – приводит слова Бозтепе РИА «Новости».

    По ее словам, необходимо выяснить, как женщины оказались в Турции, кто их вербовал и какие обещания им давали. Адвокат подчеркнула, что следствие должно проверить соответствие первоначальных предложений о работе реальным условиям и возможное давление или обман.

    Бозтепе отметила, что окончательные выводы можно делать только после изучения материалов дела. Она добавила, что нужно понять, были ли задержанные самостоятельными участницами или находились в уязвимом положении.

    В среду стало известно, что более 30 россиянок были задержаны в Анкаре по обвинению в нарушении морали, они находятся в депортационном центре, где с ними работает адвокат. Источник агентства сообщал, что после суда их планируется депортировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг консульские сотрудники посольства России встретились с задержанными россиянками.

    Источник сообщил о возможном обмане задержанных при трудоустройстве.

    В среду турецкий суд постановил депортировать россиянок.

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    3 ноября 2026, 21:29 • Новости дня
    После двух голов Батракова за «Галатасарай» на стадионе включили «Калинку»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Русская народная песня «Калинка» прозвучала после каждого из двух голов российского полузащитника Алексея Батракова в матче футбольной Лиги чемпионов с немецким «Штутгартом».

    Встреча четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов проходит во вторник в Стамбуле. Российский футболист Алексей Батраков открыл счет на 11-й минуте, а на 15-й удвоил преимущество «Галатасарая», оформив свой первый дубль за турецкую команду, передает РИА «Новости».

    После обоих голов Батракова на стадионе включили «Калинку».

    Россиянин перешел в «Галатасарай» 20 августа из московского «Локомотива», подписав контракт на пять лет. На счету Батракова стало пять голов в 12 матчах за новую команду во всех турнирах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Батраков стал первым с 2011 года россиянином, забившим гол в ворота испанской «Барселоны» в еврокубках.

    В сентябре полузащитник попал в окончательную заявку сборной России на осеннюю серию товарищеских матчей.

    В августе стамбульский клуб согласовал покупку Батракова за 25 млн евро.

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    3 ноября 2026, 17:06 • Новости дня
    Россияне не пострадали в ДТП с автобусом в турецкой провинции Конья

    Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Турции не оказалось граждан России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российских граждан нет среди пострадавших в результате аварии с участием пассажирского автобуса в турецкой провинции Конья, сообщило посольство России в Анкаре.

    Авария с участием пассажирского автобуса произошла ранним утром во вторник в районе Бейшехира, сообщает посольство России в Турции в Telegram-канале. «По предварительной информации местных правоохранительных органов, среди пострадавших российских граждан нет. Обращений на телефон для экстренной связи посольства не поступало», – заявили в дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в результате ДТП с междугородним пассажирским автобусом в турецкой провинции Конья пострадали 45 человек.

    В конце весны посольство России в Турции сообщило о 19-летней россиянке среди раненых при столкновении пассажирского автобуса.

    В мае на западе Турции в ДТП с туристическим автобусом пострадали 46 человек.

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    4 ноября 2026, 13:56 • Новости дня
    Турецкий суд постановил депортировать задержанных в Анкаре россиянок

    Суд в Турции решил выслать задержанных за нарушение морали россиянок

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ближайшее время власти Турции вышлют из страны задержанных в Анкаре по обвинению в нарушении морали гражданок России, сообщил источник в правоохранительных органах страны.

    Суд в Турции принял решение о скорой депортации россиянок, которые были задержаны в Анкаре, сказал собеседник РИА «Новости».

    Он добавил, что депортировать планируется всех задержанных иностранцев, включая граждан России. Это произойдет после соответствующего судебного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские дипломаты начали принимать меры для обеспечения консульского доступа к 34 задержанным в ночных клубах Анкары гражданкам России.

    Летом Генконсульство России в Стамбуле подтвердило задержание двух российских туристов после инцидента в соборе Айя-София.

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    4 ноября 2026, 18:49 • Новости дня
    Задержанные в Турции россиянки работали танцовщицами в клубах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские гражданки, задержанные в Анкаре, работали там танцовщицами в ночных клубах, сообщают Telegram-каналы.

    Среди 34 задержанных – 27-летняя девушка из Новосибирска и 25-летняя уроженка Иркутска, передает РИА «Новости» со ссылкой на Shot.

    Они трудились в клубе «Фолибержер». По данным канала, одна из девушек поехала на заработки в Турцию в третий раз, заключая контракт на полгода. Танцовщиц возили в клубы с охраной.

    Ожидается, что задержанных депортируют в Россию через неделю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду турецкая полиция задержала 34 россиянки в ходе рейдов по ночным клубам Анкары.

    Позже турецкий суд постановил депортировать девушек, обвиненных в нарушении морали.

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    4 ноября 2026, 18:12 • Новости дня
    МИД Турции отверг доклад Еврокомиссии и обвинил ЕС в двойных стандартах

    Анкара обвинила Еврокомиссию в двойных стандартах из-за доклада по Турции

    Tекст: Мария Иванова

    Турция отвергла обвинения Еврокомиссии в нарушении прав человека и раскритиковала Евросоюз за двойные стандарты, говорится в заявлении турецкого МИД.

    «Подготовленный Еврокомиссией доклад о нашей стране в рамках пакета документов о расширении ЕС на 2026 год в очередной раз демонстрирует предвзятое и несправедливое отношение Евросоюза к Турции», – заявили в министерстве.

    В ведомстве подчеркнули, что позиция ЕС по кипрскому вопросу и поддержке Греции противоречит международному праву и препятствует урегулированию конфликта, передает ТАСС.

    Кроме того, в Анкаре назвали не имеющими юридической силы положения документа о меморандуме между Турцией и Ливией.

    При этом турецкая сторона приветствовала выводы Еврокомиссии о прогрессе страны в экономике и ее роли в обеспечении безопасности цепочек поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава МИД Турции Хакан Фидан потребовал от Греции соблюдать демилитаризованный статус островов в Эгейском море.

    В июле Анкара резко осудила резолюцию Европарламента по Кипру.

    В июне министр юстиции Турции Акын Гюрлек назвал посвященный ситуации в стране доклад Европейского парламента попыткой диктовать условия суверенному государству.

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    5 ноября 2026, 19:32 • Новости дня
    Сотрудники посольства России встретились с задержанными в Турции россиянками

    Tекст: Валерия Городецкая

    Консульские сотрудники посольства России в Турции добились личной встречи с гражданками России, задержанными в Анкаре по обвинению в нарушении морали, и оказывают им необходимую поддержку.

    Российские дипломаты провели встречу с россиянками, ожидающими депортации из Турции, передает РИА «Новости». «Консульские сотрудники посольства оказывают задержанным российским гражданам необходимую поддержку. Добились 5 ноября организации с ними личной встречи», – сообщили в пресс-службе российского диппредставительства.

    В дипломатической миссии подчеркнули, что посольство в рамках имеющихся возможностей приложит усилия для обеспечения должного соблюдения прав и интересов граждан России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг источник в правоохранительных органах допустил возможность обмана задержанных россиянок при трудоустройстве.

    В среду источник в турецких правоохранительных органах рассказал о планах властей выслать задержанных россиянок из страны.

    Российское посольство сообщило о принятии мер для обеспечения консульского доступа к 34 задержанным в Анкаре гражданкам России.

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    3 ноября 2026, 20:16 • Новости дня
    Суд в Турции освободил задержанного за сбыт наркотиков певца Ялчынташа

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Стамбуле постановил освободить известного турецкого певца Ильяса Ялчынташа, которому грозило до 10 лет лишения свободы по обвинению в сбыте наркотиков.

    Певец был задержан в середине июля во время антинаркотического рейда. В его анализах были обнаружены следы наркотиков, передает РИА «Новости».

    На суде Ялчынташ заявил, что не занимается сбытом наркотиков. Он признался, что употреблял кокаин однажды полгода назад в Великобритании, и добавил, что курит марихуану дома, никому ее не продавая. Жандарм, проводивший обыск, подтвердил, что наркотиков в квартире не было найдено.

    Газета Türkiye сообщает, что прокурор требовал продлить арест для сбора улик, но суд освободил певца с условием отмечаться в полиции раз в месяц.

    Ялчынташ также объяснил, что высокоточные весы в его квартире нужны для контроля диеты, а вещество в одном из сосудов – это чабрец, присланный матерью. С октября 2025 года полиция Турции проводит регулярные рейды, в ходе которых задерживают актеров и инфлюенсеров. В апреле генпрокурор Стамбула Фатих Денмез сообщил, что 77% проверенных знаменитостей имели положительные тесты на наркотики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце столичная прокуратура Турции подготовила обвинительное заключение в отношении Ялчынташа.

    В июле в Стамбуле жандармы задержали 25 знаменитостей и бизнесменов по подозрению в употреблении запрещенных веществ.

    В июне в ходе ночного рейда в Стамбуле по делу о наркотиках задержали 22 деятеля шоу-бизнеса с обязательством сдать анализы на наличие запрещенных веществ.

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    6 ноября 2026, 07:25 • Новости дня
    Оператор «Турецкого потока» подал в суд на «Нафтогаз Украины»

    Оператор «Турецкого потока» подал иск к Gasunie и «Нафтогазу Украины»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Оператор газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport B. V. подал иск в Арбитражный суд Московской области к нидерландской компании Gasunie Transport Services (GTS) и «Нафтогазу Украины».

    Исковое заявление поступило в суд 5 ноября, заседание назначено на 1 декабря, передает ТАСС.

    Суть претензий пока не раскрыта, однако иск относится к категории корпоративных споров. В качестве третьего лица в деле указан Газпром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Окружной суд Амстердама наложил арест на имущество и счета оператора газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport B.V. «Газпром экспорт» направил в российский суд иск к компании Lubmin-Brandov Gastransport GmbH. Летом прошлого года «Газпром» подал новый иск к «Нафтогазу Украины».

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    5 ноября 2026, 20:39 • Новости дня
    Число погибших в результате вооруженного нападения в Турции достигло восьми

    Tекст: Валерия Городецкая

    В турецкой провинции Афьонкарахисар в результате стрельбы восемь человек погибли, еще один получил тяжелые ранения, сообщило ведомство местного губернатора.

    «Жертвами вооруженного нападения стали восемь человек. Тела убитых были обнаружены в двух автомобилях в районе Ихсание. Один человек получил тяжелые ранения, он госпитализирован», – говорится в сообщении властей, которое приводит ТАСС.

    По информации местной администрации, нападавший использовал помповое ружье, после чего скрылся на красном автомобиле. Он объявлен в розыск. Отмечается, что двое из погибших были учителями.

    Ранее сообщалось, что неизвестный застрелил семь человек в районе Ихсание турецкой провинции Афьонкарахисар.

    В сентябре один школьник погиб при стрельбе у учебного заведения в турецкой провинции Маниса.

    В апреле глава МВД Турции Мустафа Чифтчи сообщил о девяти погибших в результате вооруженного нападения ученика на учебное заведение в Кахраманмараше.

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    5 ноября 2026, 21:34 • Новости дня
    Полиция Турции задержала подозреваемого в убийстве девяти человек

    IHA: Полиция Турции задержала подозреваемого в убийстве девяти человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Полиция турецкой провинции Эскишехир задержала мужчину, который подозревается в убийстве не менее девяти человек из огнестрельного оружия, сообщило агентство IHA.

    Днем в автомобилях в деревнях турецкой провинции Афьонкарахисар обнаружили тела девяти убитых. В деревне Уйдукент в автомобиле нашли раненую женщину, ее госпитализировали в тяжелом состоянии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на IHA.

    Позже полиция задержала подозреваемого 30-летнего Арифа Оздемира в районе Сейитгази провинции Эскишехир. Подозреваемый пытался скрыться от полиции, оставив автомобиль. Мотивы преступника сейчас выясняют следователи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ведомство губернатора провинции Афьонкарахисар сообщило о восьми погибших в результате стрельбы. Ранее сообщалось, что неизвестный застрелил семь человек в районе Ихсание турецкой провинции Афьонкарахисар.

    В апреле глава МВД Турции Мустафа Чифтчи заявил о девяти погибших при нападении ученика на школу в Кахраманмараше.

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    4 ноября 2026, 09:15 • Новости дня
    Курс турецкой лиры упал до исторического минимума

    Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару

    Tекст: Мария Иванова

    Национальная валюта Турции обновила исторический минимум, преодолев отметку в 50 лир за доллар США.

    В среду утром лира торговалась на стамбульской бирже в соотношении 50,02 к одному доллару, пишет деловая газета Ekonomim.

    В течение года турецкая лира обесценилась по отношению к доллару более чем на 18%. В прошлом году она потеряла почти 25% своей стоимости.

    Опрошенные турецким Центробанком участники рынка прогнозируют обменный курс национальной валюты к концу года в 51,5 лиры за доллар. Международные финансовые институты ожидают падения лиры до уровня 52 за доллар и более.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре вооруженный конфликт в стамбульском обменном пункте из-за фальшивых долларов привел к гибели двух человек.

    В прошлом году в Турции возникли трудности при снятии наличных в банкоматах из-за нехватки купюр в 10, 20, 50 и 100 турецких лир.

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