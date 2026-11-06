Житель Турции убил восемь человек из-за долга за комбайн

Житель Турции убил восемь человек после конфликта из-за сгоревшего комбайна

Tекст: Алексей Дегтярёв

В прошлом году мужчина приобрел зерноуборочный комбайн за 40 тыс. евро, однако техника по неизвестным причинам загорелась в поле и стала непригодна для использования, пишет ТАСС со ссылкой на газету Karar.

Продавец потребовал от покупателя выплатить долг в размере 11 тыс. евро, тогда как Оздемир оценивал оставшуюся сумму максимум в 4 тыс. евро. Из-за обострения разногласий мужчина застрелил трех человек из помпового ружья.

Убийства еще пяти человек злоумышленник совершил ради кражи их автомобилей.

Подозреваемого задержали после перестрелки с жандармерией в соседней провинции Эскишехир. В ходе столкновения пострадали двое силовиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг полиция турецкой провинции Эскишехир задержала подозреваемого в убийстве не менее девяти человек.

Ведомство местного губернатора сообщило о гибели восьми человек в результате стрельбы.

В провинции Афьонкарахисар преступник скрылся на автомобиле после вооруженного нападения на людей.