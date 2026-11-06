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    6 ноября 2026, 12:16 • Новости дня

    Специалисты «Главкосмоса» выбрали площадки для космических объектов в Мали

    «Главкосмос» начал готовить малийских специалистов в космической сфере в МАИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты «Главкосмоса» осмотрели в Бамако площадки под размещение наземных станций будущего космического агентства Мали, малийские специалисты пройдут подготовку в Московском авиационном институте (МАИ).

    Делегация «Главкосмоса» (входит в Роскосмос) провела рекогносцировку в столице африканской страны Бамако, предваряющую создание в Мали собственного космического агентства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

    «Представители «Главкосмоса» ознакомились с площадками для размещения наземных станций и объектов будущего космического агентства Мали», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что рекогносцировка проводилась в соответствии с контрактом, который «Главкосмос» заключил с Малийской телерадиовещательной компанией (SMTD-SA) 23 октября 2026 года. Соглашение предусматривает оказание аналитических и консультационных услуг по созданию космического агентства Мали.

    Кроме того, в соответствии с контрактом между «Главкосмосом» и главным управлением высшего образования и научных исследований Мали, малийские специалисты пройдут профильную подготовку в космической сфере в МАИ.

    Делегация «Главкосмоса» обсудила детали подготовки специалистов и перспективы дальнейшего взаимодействия с представителями образовательного и научного сообщества Мали. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщал, что Мали заинтересовано в развитии сотрудничества с Россией в космической сфере, в том числе в создании национального космического агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роскосмос запланировал расширение сети станций ГЛОНАСС в странах Африки.

    Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов.

    Также СССР назвали создателем базы для современного партнерства Москвы и Бамако.

    4 ноября 2026, 07:15 • Новости дня
    Космонавт Прокопьев рассказал о самой стрессовой ситуации в космосе

    Космонавт Прокопьев назвал разгерметизацию корабля огромным стрессом

    Космонавт Прокопьев рассказал о самой стрессовой ситуации в космосе
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Герой России, космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев заявил, что испытал самый сильный стресс на орбите во время разгерметизации контура охлаждения космического корабля перед выходом в открытый космос.

    «Самая стрессовая ситуация была, когда мы готовились к выходу в открытый космос, и пришел сигнал о том, что наш корабль разгерметизирован на контур охлаждения», – рассказал Прокопьев ТАСС.

    По его словам, космонавты уже находились в скафандрах в вакууме со сброшенным воздухом. Выглянув в иллюминатор, они увидели разлетающиеся вокруг станции капли охлаждающей жидкости.

    «Дождь в космосе – это не каждый день увидишь, поэтому это было для нас достаточно необычно и очень стрессово», – признался космонавт.

    Прокопьев добавил, что решение нашлось моментально: выход в космос пришлось отменить, а экипажу предстояло вернуться в шлюз и разбираться в причинах происшествия изнутри станции.

    Сергей Прокопьев был зачислен в отряд космонавтов в 2012 году. За два полета он провел на орбите более 567 суток и совершил восемь выходов в открытый космос. В 2019 году ему присвоили звание Героя России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре НАСА сообщило о переносе запуска миссии Crew-13 из-за утечки в двигательной системе корабля Dragon. В июне в Роскосмосе заявили об отсутствии угроз экипажу и бортовым системам после обнаружения утечки на МКС. Специалисты в июне зафиксировали потерю давления в переходной камере российского сегмента станции.

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    5 ноября 2026, 05:42 • Новости дня
    В России начались автономные испытания нового космического корабля

    Корабль для полетов к Луне вышел на этап подготовки к летным испытаниям

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разработчики перспективного транспортного корабля нового поколения перешли к этапу подготовки аппарата к летным испытаниям, сообщил космонавт-испытатель Марк Серов.

    «Мы сейчас вышли на этап уже автономных комплексных испытаний. Лично я и мои коллеги занимаемся как раз отработкой эргономических вопросов. То есть сейчас сам корабль выходит на этап уже подготовки к летным испытаниям. Это серьезный этап», – рассказал Серов ТАСС.

    Специалист отметил, что аппарат разрабатывался для полетов со второй космической скоростью в рамках лунной программы и экспедиций к астероидам. При этом летные испытания перспективного корабля пройдут на околоземной орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце руководитель российской лунной программы Лев Зеленый заявил о перспективах превращения Луны в космический аналог Эвереста.

    Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал о планах России по изучению спутника Земли на конгрессе в Турции.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 20:20 • Новости дня
    Списанная космическая обсерватория НАСА начала падение на Землю

    CNN: Отработавший 22 года американский телескоп сошел с орбиты

    Tекст: Мария Иванова

    Американская космическая обсерватория Neil Gehrels Swift, проработавшая на орбите почти 22 года, вошла в атмосферу Земли, при этом часть ее обломков должна достигнуть поверхности.

    Обсерватория массой более 1,4 т завершит свое существование рано утром в среду, сгорев при прохождении плотных слоев атмосферы, пишет CNN.

    В американском аэрокосмическом агентстве предупредили, что некоторые фрагменты аппарата все же упадут на поверхность планеты. «Риск причинения вреда кому-либо на Земле маловероятен, примерно 1 к 2100», – говорится в заявлении НАСА.

    Ожидается, что обломки упадут в широкой полосе между 20,6 градуса южной и северной широты, которая охватывает Центральную и Южную Америку, Центральную Африку, Юго-Восточную Азию, северную часть Австралии и обширные участки океана.

    Телескоп Swift был запущен в 2004 году для изучения гамма-всплесков и мощных космических взрывов. Снижение аппарата ускорилось из-за повышения солнечной активности, а предпринятая в июле попытка запустить спасательную миссию и поднять орбиту обсерватории потерпела неудачу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в НАСА сообщили о скором разрушении телескопа Swift в плотных слоях атмосферы из-за провала попытки поднять его орбиту.

    В июне американское космическое агентство объявило о подготовке к запуску сервисного спутника LINK для спасения орбитальной обсерватории.

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    4 ноября 2026, 00:12 • Новости дня
    Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем народного единства

    Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства

    Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем народного единства
    @ Пресс-служба Роскосмоса/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников с борта Международной космической станции (МКС) поздравили соотечественников с Днем народного единства.

    «Поздравляем вас с Днем народного единства! Отсюда с орбиты отчетливо видно, как прекрасна наша страна. Это наш общий дом, который каждый из нас должен любить и беречь», – передает РИА «Новости» слова Дуброва в видеообращении, которое опубликовал Роскосмос.

    По его словам, именно в этом заключается глубокий смысл праздника. Космонавт отметил, что эта дата напоминает гражданам о сплоченности в переломные моменты истории ради общего будущего.

    Анна Кикина подчеркнула понимание ценности единства в космосе. Она пояснила, что общая цель, взаимное уважение и доверие помогают решать сложнейшие задачи даже очень разным людям. Сергей Тетерятников пожелал соотечественникам тепла, согласия и надежного будущего.

    «Чтобы рядом всегда были те, кто поддержит словом и делом. Пусть чувство сопричастности к нашей общей Родины и уважение к ее истории помогают преодолевать любые трудности и строить будущее – надежное, светлое, общее. С праздником!», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.

    В октябре Петр Дубров записал с околоземной орбиты видеообращение к жителям Хабаровского края. Российские космонавты поздравили главу государства с днем рождения с борта орбитальной станции.

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    5 ноября 2026, 13:36 • Новости дня
    Китай провел первую в мире лазерную резку в открытом космосе
    Китай провел первую в мире лазерную резку в открытом космосе
    @ Хуачжунский университет науки и технологий/Science and Technology Daily

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китайские исследователи успешно завершили первое в мире испытание лазерной резки металла в условиях вакуума за бортом орбитальной космической станции.

    Эксперимент по лазерному обслуживанию аппаратов за бортом станции был проведен специалистами Хуачжунского университета науки и технологий совместно с Шанхайским институтом космической энергетики, пишет Science and Technology Daily.

    Профессор Хуачжунского университета науки и технологий Хуан Инь пояснил, что традиционное обслуживание аппаратов осложняется условиями вакуума, сильной радиацией и перепадами температур. В ходе уникального испытания китайским ученым удалось выполнить резку алюминиевого сплава миллиметровой толщины с микронной точностью прямо в космической среде.

    Для реализации проекта команда исследователей разработала специальный многоуровневый механизм визуального наведения и систему точной настройки захвата манипулятора. Успешное завершение испытаний закладывает надежную основу для создания системы регулярного обслуживания китайской космической станции на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь выступил против милитаризации околоземной орбиты.

    В прошлом месяце правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации космоса.

    Летом китайские ученые успешно вернули с орбитальной станции партию экспериментальных биоматериалов для исследования развития клеток.

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    3 ноября 2026, 17:57 • Новости дня
    Минздрав Израиля заподозрил вирус Эбола у вернувшихся из ДР Конго граждан

    Минздрав Израиля: У двух вернувшихся из ДР Конго граждан заподозрили Эболу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство здравоохранения Израиля начало проверку двух граждан на наличие вируса Эбола после их возвращения из Демократической Республики Конго с повышенной температурой.

    Сейчас пациенты изолированы в соответствии с установленными медицинскими процедурами, пишет РИА «Новости». «Поступила информация о двух людях с подозрением на заражение вирусом Эбола после возвращения из Демократической Республики Конго. По возвращении у них поднялась температура. На данном этапе это лишь подозрение. Проводятся необходимые проверки», – сообщили в ведомстве.

    На данный момент в Израиле не выявлено ни одного подтвержденного случая заболевания Эболой. При этом в период нынешней вспышки заболевания в ДРК израильские врачи неоднократно проверяли пациентов с подозрением на вирус. Министерство здравоохранения призвало население воздержаться от поездок в районы активной передачи инфекции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Национальный институт общественного здравоохранения при конголезском Минздраве сообщил о достижении смертности от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго уровня 51,6%.

    В субботу число умерших от заболевания в ходе нынешней вспышки в этой стране превысило 5 тыс. человек.

    Ранее жена сотрудника посольства Швейцарии в Нигерии заразилась лихорадкой Эбола.

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    4 ноября 2026, 22:44 • Новости дня
    ВОЗ: ДР Конго столкнулась с худшей эпидемией холеры

    ВОЗ: В ДР Конго зарегистрировано более 60 тыс. случаев холеры

    Tекст: Катерина Туманова

    В Демократической Республике Конго наблюдается самая масштабная за последние десятилетия вспышка холеры с более чем 60 тыс. зараженных, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

    «В ДРК также наблюдается самая масштабная за последние десятилетия вспышка холеры: с начала текущего года зарегистрировано более 60 тыс. случаев заболевания и 1,8 тыс. смертельных исходов», – передает РИА «Новости» слова Гебрейесуса.

    Существует риск заражения реки Конго и передачи вируса через нее в столицу страны Киншасу.

    Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщало, что тревожная ситуация из-за холеры наблюдается в провинции Танганьика на юго-востоке страны. С января там зарегистрировали свыше 6,3 тыс. случаев заражения, что почти на 1 тыс. больше, чем в прошлом году.

    Там же выявлен один из самых высоких показателей смертности от болезни. Ситуация усугубляется продолжающимся распространением вируса Эбола в ДРК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что российские врачи самоотверженно помогают Африке в борьбе с инфекциями.

    В сентябре ВОЗ сообщала, что смертность от холеры в мире достигла рекордного за 27 лет уровня.

    В конце октября в ДР Конго умерло более 5 тыс. человек от лихорадки Эбола.

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    4 ноября 2026, 19:02 • Новости дня
    Россиянам объяснили, как наблюдать три метеорных потока в ноябре

    Над Россией предсказали прохождение метеорных потоков Тауриды и Леониды в ноябре

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ноябре жители России смогут наблюдать сразу три метеорных потока: Южные и Северные Тауриды, а также Леониды.

    Первыми максимума достигнут Южные Тауриды в ночь с 4 на 5 ноября, а пик Северных Таурид придется на 11–12 ноября. Эти потоки известны медленными и яркими метеорами, пишет Ura.ru.

    Главным астрономическим событием месяца станут Леониды, их максимум ожидается в ночь с 17 на 18 ноября. При идеальных условиях можно будет увидеть до 15 метеоров в час. Радиант Леонидов находится в созвездии Льва, поэтому для поиска потока можно ориентироваться на самую яркую звезду этого созвездия – Регул.

    Отмечается, что для наблюдения за метеорными потоками не понадобятся телескопы и бинокли, достаточно выбрать место с открытым обзором вдали от яркого освещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков сообщил о возможности наблюдать Меркурий и схождение полной Луны со звездным скоплением Плеяды в конце ноября.

    В прошлом месяце доцент Томского госуниверситета Дмитрий Капарулин спрогнозировал метеорный поток Геминиды в ночь на 14 декабря.

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    5 ноября 2026, 21:46 • Новости дня
    Blue Origin отложила запуск тяжелой ракеты New Glenn

    Bloomberg: Blue Origin перенесла запуск тяжелой ракеты New Glenn на 2027 год

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская аэрокосмическая компания Blue Origin перенесла запуск тяжелой ракеты New Glenn на январь 2027 года, сообщает Bloomberg.

    Основатель компании Джефф Безос в октябре говорил, что пуск намечен на декабрь 2026 года, однако теперь он отложен до января 2027-го, пишет Bloomberg. «Эти небольшие коррективы не умаляют наших достижений или важности предстоящей работы. Возвращение New Glenn к полетам остается нашим главным приоритетом», – говорится в служебной записке руководства Blue Origin.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце основатель компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос разработал проект по размещению дата-центров на орбите для снижения энергопотребления.

    Джефф Безос вернулся на второе место мирового рейтинга миллиардеров после увеличения состояния до 370 млрд долларов.

    В мае взрыв тяжелой ракеты New Glenn во время испытаний повредил космодром на мысе Канаверал в штате Флорида.

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    5 ноября 2026, 17:39 • Новости дня
    Верховный суд Сомали признал незаконным продление полномочий президента

    AFP: Верховный суд Сомали отменил продление полномочий действующего президента

    Tекст: Денис Тельманов

    Новая Конституция Сомали, увеличивающая срок полномочий президента с четырех до пяти лет, не распространяется на действующего главу государства Хасана Шейха Мохамуда, постановил Верховный суд страны.

    Верховный суд Сомали признал незаконным дальнейшее пребывание Мохамуда у власти на основании конституционных изменений, пишет ТАСС со ссылкой на France Presse.

    Кроме того, как сообщает портал Puntlandes, суд постановил, что полномочия обеих палат парламента истекли 14 апреля, а президента – 15 мая. Федеральное правительство теперь может выполнять только текущие административные функции. Политические силы должны в течение 30 дней согласовать порядок проведения выборов и организовать голосование в течение 90 дней.

    Также суд признал недействительным указ Мохамуда об увольнении председателя Верховного суда Баше Юсуфа Ахмеда, поскольку такое решение требует участия Высшего судебного совета и одобрения парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд отменил поездку в Москву на саммит «Россия – Африка» из-за обострения ситуации с безопасностью и внутриполитических разногласий.

    Летом глава региона Пунтленд Саид Абдуллахи Дени обвинил президента Сомали в поощрении пиратства и разрушении федеративного устройства страны.

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    5 ноября 2026, 16:08 • Новости дня
    Роскосмос: Космонавты получат обогащенный пробиотиками «сухой йогурт»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Роскосмос и компания «Логика молока» договорились о разработке «сухого йогурта» для орбитальных экипажей, который будет в десять раз богаче пробиотиками, сообщили в госкорпорации.

    «Специально для экипажей, работающих на орбите, будет разработан «сухой йогурт», который сохранит все функциональные свойства благодаря специально разработанной технологии сушки», – говорится в сообщении госкорпорации на платформе Max.

    Отмечается, что в его составе будет в десять раз больше пробиотических бифидобактерий по сравнению с обычным продуктом, а также витамины, кальций и белок. Соглашение о сотрудничестве подписали гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов и председатель совета директоров «Логики молока» Руслан Алисултанов.

    Йогурт не требует холодной перевозки, поэтому будет востребован в арктических экспедициях и других труднодоступных районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник летчик-космонавт Иван Вагнер рассказал о высокой оценке российского творога американскими астронавтами.

    В сентябре российский завод производителя упаковки Aptar перешел под временное управление компании «Эйч энд Эн», известной как «Логика молока».

    В августе экипажу Международной космической станции решили отправить леденцы-петушки, орешки и кондитерские изделия в виде матрешек.

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    5 ноября 2026, 09:45 • Новости дня
    На Солнце сформировалась гигантская корональная дыра

    ИКИ РАН: На Солнце появилась корональная дыра размером около 1 млн километров

    Tекст: Мария Иванова

    На Солнце образовалась огромная корональная дыра, поток плазмы из которой спровоцирует на Земле продолжительные магнитные бури.

    Наблюдаемая в атмосфере Солнца дыра представляет собой область с сильно пониженными температурой и плотностью плазмы, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Из-за неспособности этих участков удерживать плазму она массово уходит в космос на скорости до 1 тыс. километров в секунду. Если Земля попадает в такой поток, ее магнитосфера реагирует бурными магнитными бурями.

    По прогнозам ученых, планета окажется в потоке быстрого солнечного ветра в ночь на субботу. Заметные магнитные бури ожидаются при первом пересечении фронта плазмы ночью 7 ноября. Земля пробудет в потоке не менее пяти суток, полная стабилизация магнитного поля произойдет в районе 13–14 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о слабой вспышке класса С на Солнце.

    В воскресенье руководитель лаборатории Сергей Богачев заявил о завершении сильной магнитной бури.

    В субботу ученые зафиксировали неожиданное начало планетарной магнитной бури уровня G2.

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    5 ноября 2026, 10:39 • Новости дня
    «Решетнев» спроектировал испытательный комплекс для семи спутников «Экспресс»

    «Решетнев» разработал комплекс для проверки семи спутников «Экспресс»

    Tекст: Мария Иванова

    Предприятие «Решетнев», входящее в состав Роскосмоса, разрабатывает автоматизированный испытательный комплекс (АИК) для наземной проверки семи новых спутников связи «Экспресс».

    Комплекс станет важной частью рабочего места, предназначенного для электрических испытаний космических аппаратов, сообщает «Решетнев».

    Новое оборудование позволит специалистам Роскосмоса тестировать спутники связи и вещания на рабочих местах комплексных электрических испытаний, в технологических установках с имитацией критических температур и вакуума, а также в безэховой камере при включении полезной нагрузки.

    В настоящее время завершено проектирование комплекса. В дальнейшем планируется изготовить составные части оборудования, выполнить сборку и проверить работоспособность АИК. Комплекс обеспечит высокую эффективность тестирования и подготовку спутников к работе в космосе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом инженеры успешно проверили систему коррекции перспективных аппаратов связи «Экспресс-РВ».

    Второй пакет спутников группировки «Рассвет» начал работу на околоземной орбите.

    В марте в России объявили о запуске первых 16 спутников связи «Рассвет».

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    6 ноября 2026, 06:07 • Новости дня
    Китай запустил три спутника дистанционного зондирования Земли

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайская народная республика успешно вывела на орбиту три спутника серии Yaogan-51 («Яогань-51»), предназначенных для дистанционного зондирования Земли.

    Космические аппараты под номерами 07, 08 и 09 были запущены с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань в четверг в 23.58 по пекинскому времени (18.58 мск) с помощью ракеты-носителя Changzheng-2C («Чанчжэн-2-си»), передает ТАСС со ссылкой на заявление Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники.

    Спутники предназначены главным образом для проведения научных экспериментов и исследования электромагнитной обстановки. Для ракет серии Changzheng этот запуск стал 675-м.

    Changzheng-2C – одноразовая жидкостная двухступенчатая ракета-носитель легкого класса. Ее высота составляет 42 метра, диаметр – 3,35 метра, стартовая масса – около 230 т, а грузоподъемность достигает 3,85 т.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты. В сентябре Китай запустил ракету-носитель «Чанчжэн-4В» с шестью спутниками дистанционного зондирования Земли. В августе Россия и Китай запланировали обсудить технологическое партнерство в космической сфере на форуме в Хабаровске.

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    5 ноября 2026, 09:41 • Новости дня
    Ученые обнаружили признаки действующего вулканизма на Марсе

    ИКИ РАН: Ученые обнаружили признаки активного вулканизма на Марсе

    Tекст: Мария Иванова

    Научный сотрудник отдела физики планет ИКИ РАН Александр Трохимовский сообщил об обнаружении хлороводорода в атмосфере Марса, что указывает на наличие активной магматической деятельности на планете.

    Признаки вулканической активности выявлены у щитового вулкана гора Альба в северном полушарии Марса, передает ИКИ РАН. Хлороводород был зарегистрирован с помощью спектрометрического комплекса ACS на борту аппарата Trace Gas Orbiter миссии «ЭкзоМарс-2016».

    «Кажется, что нам удалось впервые найти очень серьезное доказательство активной магматической активности на Марсе не в прошлом, а прямо сейчас», – заявил Трохимовский.

    Максимальное содержание вулканического газа в этой области достигает 1,5 частицы на миллиард. Газ просачивается в атмосферу через буферную зону слоя вечной мерзлоты из локального магматического источника под поверхностью. На снимках этого района также выявлены узкие расщелины с измененным цветом грунта, напоминающие земные фумаролы.

    Сохранение очагов тепла в недрах планеты означает, что лава может нагревать грунтовые воды. Подобные активные гидротермальные системы создают подходящие условия для существования микроорганизмов и становятся главным направлением для поисков марсианской жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне ученые выяснили о наличии на глубине под поверхностью Марса древних каналов из магмы.

    В январе китайский марсоход «Чжужун» обнаружил следы водной среды, сохранявшейся на планете сотни миллионов лет назад.

    В прошлом году в НАСА заявили о возможных свидетельствах существования древних форм жизни в марсианских образцах.

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