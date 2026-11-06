ВСУ повредили свыше 400 памятников в 16 регионах России

Tекст: Елизавета Шишкова

«Сейчас в реестре около 16 регионов и, как я сказал, более 400 объектов культурного наследия. Степень повреждения совершенно разная», – заявил Юдин, передает ТАСС.

Большинство объектов имеют среднюю степень повреждения из-за попадания пуль или осколков снарядов и подлежат ремонту, однако некоторые памятники разрушены полностью. Сбор данных ведется с весны 2025 года по поручению президента России, список планируется сделать публичным в ближайшее время.

Данные будут вноситься на платформу, сформированную на базе Национального центра исторической памяти. В наполнении реестра смогут участвовать общественные организации и граждане в рамках общественного мониторинга с учетом мер безопасности.

Обсуждение путей восстановления памятников и создания «Белой книги» прошло на форуме «Территория памяти» в Донецке. В мероприятии приняли участие представители регионов Донбасса и Новороссии, а также Москвы, Воронежской области, Краснодарского края и других субъектов России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом глава ДНР Денис Пушилин сообщил о начале оценки ущерба экспертами в Константиновке только после полного разминирования города.

В прошлом году Денис Пушилин заявил о планах восстановить поврежденные храмы.

В четырех районах Донецка стартовали работы по восстановлению поврежденных домов и социальных объектов.