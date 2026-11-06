Мужчина получил ранения при ударе украинского беспилотника под Белгородом

«В Шебекинском округе в селе Ржевка FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился в Большетроицкую районную больницу, где у него диагностировали осколочные ранения мягких тканей лица. Необходимая медицинская помощь оказана», – сообщил штаб в Max.
При атаке второго беспилотника в селе была повреждена еще одна машина. В городе Шебекино удары FPV-дронов привели к повреждению трех автомобилей, один из которых загорелся. В поселке Красная Яруга в одном частном доме были выбиты окна, в другом повреждены кровля и забор.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник оперативный штаб региона сообщил о ранении мирного жителя при атаке украинского беспилотника на легковой автомобиль в Шебекино.
В воскресенье мужчина получил осколочное ранение при ударе FPV-дрона.
В прошлом месяце FPV-дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Шебекино.