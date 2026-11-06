В Национальном центре «Россия» наградили лауреатов премии «Гордость нации»

Tекст: Вера Басилая

В Национальном центре «Россия» прошла церемония награждения победителей VII Всероссийской общественной премии «Гордость нации – 2026» за вклад в этнокультурное развитие. Мероприятие состоялось в рамках Международной недели «Народы России».

Приветствие президента Владимира Путина участникам зачитал заместитель председателя Госдумы Владимир Васильев.

«Сегодня в Национальном центре «Россия» – представители общественных, молодежных, волонтерских, национально-культурных объединений и средств массовой информации, преподаватели, мастера народного творчества и работники музеев. Талантливые, замечательные люди, которыми по праву гордится Отечество. Их плодотворный труд, созидательная энергия, искреннее стремление внести свой вклад в сбережение богатейшего исторического, культурного, духовного наследия нашей страны, в укрепление межнационального мира и согласия заслуживают глубокого признания. И конечно, это достойный пример истинного подвижничества и самоотдачи. Подчеркну – нынешняя премия имеет особое значение: она подводит итоги 2026 года, который был объявлен Годом единства народов России, и стать ее лауреатом – почетно и ответственно», – говорится в послании главы государства.

Васильев сообщил, что в этом году на конкурс поступило почти 1,5 тыс. заявок из 84 регионов страны, а лауреатами стали 30 человек. Он поблагодарил победителей за труд и подчеркнул важность единения для обеспечения благополучного будущего страны.

Победителей определили в семи основных категориях: «Служение единству народов России», «Родные языки народов России», «Культура народов России», «Многонациональная Россия в медиа», «Лучшие этнопрактики», «Эффективный лидер», «Поколение Ум». Кроме того, в рамках премии этого года учреждена специальная номинация «Энергия единства», приуроченная к Году единства народов России.

Среди лауреатов премии – представители самых разных сфер: педагоги и деятели культуры, журналисты и общественные деятели, хранители родных языков и авторы этнокультурных проектов.

Среди лауреатов оказалась председатель общественной организации «Родное слово» Виктория Кавры, отмеченная за проект по сохранению чукотского языка и созданию для школьников новых учебников.

Культурная программа церемонии подведения итогов премии была выстроена вокруг образа четырех стихий – «Воздух нации», «Вода памяти», «Огонь души» и «Земля предков» – и отражала духовное и культурное богатство народов России. Гости услышали музыкальные и хореографические номера, вдохновленные традициями разных этносов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин вручил государственные награды и премию за вклад в укрепление единства российской нации.

Владимир Путин назвал укрепление объединяющих население ценностей главной целью Года единства народов России.