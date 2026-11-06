Президент Литвы нарушил запрет США на русофобский шум

Politico: Президент Литвы Науседа нарушил запрет США на русофобский шум

Tекст: Вера Басилая

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил уверенность, что Москва продолжит осуществлять гибридные атаки на страны НАТО для проверки решимости альянса, пишет Politico.

«Я не думаю, что Россия в настоящее время готова к крупномасштабным операциям», – заявил Науседа.

Литовский лидер отметил, что ресурсы Москвы сейчас связаны на украинском поле боя. При этом он считает, что Россия все ближе «подбирается к нарушению пятой статьи Устава НАТО о коллективной обороне, организуя инциденты с беспилотниками, кибератаки и поджоги».

По его словам, гибридная война затронет не только восточный фланг альянса, но также Германию, Данию и другие европейские государства.

Кроме того, политик указал на якобы «отсутствие у Москвы серьезного намерения вести переговоры о завершении конфликта до следующей весны».

Науседа считает, что Россия использует зиму для воздушных ударов по украинским городам и будет «имитировать дипломатический процесс, изначально выдвигая неприемлемые условия». По его прогнозам, шансы на реальный диалог появятся не раньше 2027 года.

Ранее Пентагон запретил прибалтам русофобский шум.

В среду руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила о необходимости отвода сил НАТО от рубежей России для избежания военных столкновений.