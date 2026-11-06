Верховный суд отказался возобновить дело о банкротстве компании «Дулисьма»

Верховный суд отказался пересматривать дело о банкротстве компании «Дулисьма»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Кассационная жалоба бывшего временного управляющего компании Александра Золотухина была отклонена, так как суд не выявил причин для отмены постановлений апелляционной и кассационной инстанций, передает РИА «Новости».

Арбитражный суд Москвы запустил процедуру наблюдения в отношении «Дулисьмы» в 2022 году по заявлению Федеральной налоговой службы из-за долга свыше 13,2 млрд рублей. Позже Девятый арбитражный апелляционный суд выявил процессуальные нарушения и перешел к рассмотрению дела по правилам первой инстанции.

Впоследствии выяснилось, что предприятие погасило основную часть задолженности. Оставшиеся претензии на сумму около 9,1 млрд рублей представляли собой штрафы и пени, которые не учитываются при определении признаков несостоятельности. На этом основании в марте апелляционный суд прекратил производство по делу.

Нефтяная компания «Дулисьма» владеет одноименным нефтегазоконденсатным месторождением в Иркутской области. В мае 2023 года суд взыскал с бывшего владельца предприятия Алексея Хотина более 192,2 млрд рублей, после чего все акции компании были обращены в доход государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Арбитражный суд Москвы признал бывшего бенефициара банка «Югра» Алексея Хотина виновным в доведении кредитной организации до банкротства.

Также Девятый арбитражный апелляционный суд закрыл дело о банкротстве нефтяной компании «Дулисьма».

Кроме того, Коптевский суд Москвы взыскал с Алексея Хотина более 14 млрд рублей задолженности по кредитным договорам.