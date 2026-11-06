У иностранца в Шереметьево изъяли сотни кубинских сигар

ФТС: Таможенники в Шереметьево изъяли 300 кубинских сигар у иностранца

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники таможни обнаружили 300 кубинских сигар в прозрачных обертках в двух чемоданах молодого человека, который проходил выборочный контроль по «зеленому» коридору, передает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

По словам задержанного, он привез табачные изделия в подарок другу и не был знаком с таможенными правилами.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере. Суд назначил ему штраф в размере 300 тыс. рублей и постановил конфисковать товар.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае таможенники в Шереметьево задержали мужчину при попытке тайно провезти сотни бриллиантов в джинсах.

В апреле в аэропорту Шереметьево задержали иностранца с дорогими кубинскими сигарами и сигаретами в багаже из Гаваны.