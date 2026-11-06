В Госдуме анонсировали индексацию всех пенсий и пособий на 6,8%

Tекст: Вера Басилая

«В первом чтении были утверждены параметры бюджета на следующий год, в соответствии с которыми социальные выплаты, а их более 40, с 1 февраля 2027 года будут повышены на процент инфляции – прогнозное значение 6,8%», – заявила Бессараб.

Депутат отметила рост размера материнского капитала на 6,8%. Парламентарий разъяснила порядок выплаты единого пособия на ребенка. Данная мера поддержки назначается сроком на 12 календарных месяцев, передает Lenta.ru.

По словам Бессараб, новое пособие выплачивается в повышенном размере по истечении года с момента предыдущего назначения. В Социальном фонде России напомнили о праве на оформление страховой пенсии по старости в 2027 году для мужчин 1962 года рождения и женщин 1967 года рождения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Социальном фонде России назвали возраст выхода на страховую пенсию по старости в 2027 году.

В прошлом месяце министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил об охвате едиными пособиями порядка 8 млн детей.

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила о проведении двойной индексации страховых пенсий.