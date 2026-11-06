Россиянам посоветовали начать закупать продукты к новогоднему столу

Аналитик Малиновская посоветовала россиянам начать закупки продуктов к Новому году

Tекст: Алексей Дегтярёв

В первую очередь стоит обратить внимание на продукты, которые хранятся несколько месяцев без потери качества: консервированные овощи, маслины, шоколад, чай, кофе, крупы и сухофрукты, пояснила Малиновская «Газете.Ru».

Особое внимание стоит уделить закупке сладостей, при этом важно проверять сроки годности. Заранее можно купить и красную икру, так как в декабре спрос на нее возрастает, что отражается на цене. При этом дефицита икры перед праздниками не ожидается, поставки стабильны.

«Сократить праздничные расходы позволяет икра форели: ее получают в рыбоводческих хозяйствах, и объем предложения не зависит от сезона вылова. Заранее можно купить и замороженную рыбу, например форель: в замороженном виде она сохраняет качество до праздников, поэтому покупку необязательно откладывать на декабрь», – добавила она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил о достаточном количестве красной икры к Новому году на российском рынке. Доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Ильяшенко посоветовала приобретать красную икру и рыбу к празднику с конца октября до середины ноября.