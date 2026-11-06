Глава федерации самбо заявил о шансах войти в программу Олимпийских игр

Глава федерации самбо Шестаков заявил о шансах попасть на Олимпийские игры

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков выразил надежду на включение самбо в программу Олимпийских игр благодаря высокой популярности дисциплины, пишет «Газета.Ru».

«Мы мечтаем о том, чтобы добавить кольца к нашему логотипу, и все шансы у нас есть, потому что наш вид спорта очень популярный», – заявил Шестаков.

По его словам, с приходом нового президента Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри начался пересмотр принципов участия в соревнованиях. Ожидается, что новые правила позволят исключить непопулярные виды спорта и добавить востребованные дисциплины.

Шестаков отметил, что сейчас самбо занимает 13-е место среди признанных видов спорта. Он также напомнил об увеличении количества стран-участниц чемпионата мира с 47 до 101, что подтверждает успешное развитие дисциплины на всех континентах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Международной федерации самбо Василий Шестаков предложил президенту Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйне Уайту провести турнир в Москве.

Также президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри связала сохранение ограничений против российских спортсменов с приостановкой членства Олимпийского комитета России.

Кроме того, руководство Международного олимпийского комитета допустило возможность смещения сроков проведения зимних соревнований на январь.