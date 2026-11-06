Непогода оставила без света девять муниципалитетов Свердловской области

По состоянию на 09.10 мск зафиксированы частичные нарушения электроснабжения в 12 населенных пунктах, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Социальные объекты продолжают работать в штатном режиме.
В пресс-службе компании «Россети Урал» сообщили о переводе свердловского филиала в особый режим. В устранении последствий непогоды задействованы 10 бригад, более 20 специалистов и 10 единиц техники. Потребителей по возможности переводят на резервные системы электроснабжения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сильный ветер повредил кровлю школы в поселке городского типа Пышма Свердловской области. В прошлом месяце в свердловском Качканаре сильный ветер сорвал незакрепленные листы с крыши ремонтируемого колледжа. В Челябинской области из-за сильного снегопада и гололедицы перекрыли участок федеральной трассы М-5 «Урал» для пассажирского и грузового транспорта.