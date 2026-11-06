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    6 ноября 2026, 11:28 • Новости дня

    Китайская компания создала деревянный обтекатель для ракет-носителей

    SCMP: В Китае изготовили ракетный обтекатель из дерева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайское коммерческое предприятие Light Year Explorer изготовило головной обтекатель для ракет-носителей с наружной обшивкой из дерева ради снижения производственных затрат.

    Китайская коммерческая компания Light Year Explorer изготовила ракетный обтекатель с внешней оболочкой из дерева в рамках программы по созданию дешевых серийных ракет-носителей, пишет SCMP.

    Конструкция защитной оболочки выполнена из формованной аэродинамической фанеры низкой плотности. Она опирается на внутренний металлический каркас, который принимает на себя основные нагрузки при запуске.

    Базирующаяся в провинции Цзянсу компания заявила, что подобная конфигурация не уступает традиционным композитным обтекателям по весу, структурной жесткости, радиопрозрачности и уровню шумоподавления. При этом разработка позволяет значительно сократить время производства и снизить финансовые расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее китайская корпорация космической науки и техники сообщила об успешном выведении на заданную орбиту четвертой группы спутников дистанционного зондирования «Яогань-40».

    Также частная аэрокосмическая компания LandSpace протестировала двигатели многоразовой ракеты-носителя Zhuque-3 Y-2.

    Кроме того, компания LandSpace успешно запустила усовершенствованную жидкотопливную ракету-носитель Zhuque-2 Y5.

    5 ноября 2026, 10:53 • Новости дня
    Китайский математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР

    SCMP: Математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР

    Китайский математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР
    @ SCMP

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Известный китайский математик Ма Сяо оставил должность в США и стал профессором в Научно-техническом университете Китая для работы в сфере искусственного интеллекта.

    Двадцативосьмилетний китайский математик Ма Сяо стал профессором в Научно-техническом университете Китая в Хэфэе и решил сосредоточиться на развитии искусственного интеллекта, пишет SCMP.

    В 2024 году Ма Сяо внес вклад в решение шестой проблемы Гильберта. Эта задача, над которой бились поколения физиков-математиков, посвящена поиску связи между хаотичным поведением атомов и законами гидродинамики.

    Результаты исследования были напечатаны в журнале Annals of Mathematics. Благодаря этому прорыву коллега Ма Сяо, Дэн Юй, стал лауреатом престижной Филдсовской премии 2026 года, а сам Ма получил должность на факультете Мичиганского университета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник основатель шанхайской консалтинговой компании ZenGen Labs Дермот МакГрат заявил о смещении фокуса инвестиций китайских производителей гуманоидных роботов с «железа» на искусственный интеллект.

    Ранее в новом районе Сюнъань китайской провинции Хэбэй учредили государственную компанию National Data Group для развития сферы искусственного интеллекта.

    Министерство внутренней безопасности США распорядилось удалить китайский искусственный интеллект DeepSeek из информационных систем гражданских ведомств страны.

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    6 ноября 2026, 10:23 • Новости дня
    Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне вопреки недавнему перемирию

    SCMP: Евросоюз и Китай оказались на грани торговой войны из-за экспорта машин

    Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне вопреки недавнему перемирию
    @ Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пекин и Брюссель обменялись угрозами и продолжили подготовку к возможному экономическому противостоянию, несмотря на недавнее соглашение о сокращении поставок китайских гибридных автомобилей в европейские страны.

    Пекин и Брюссель не смогли преодолеть разногласия по поводу двусторонних отношений, что поставило под угрозу хрупкое торговое перемирие. Несмотря на заключенную несколько недель назад сделку, стороны активно готовятся к возможной торговой войне, пишет SCMP.

    Власти Китая предупредили о быстрых ответных ударах в случае эскалации конфликта. В свою очередь, Евросоюз приступил к подготовке ускоренных запретов на экспорт.

    Отмечается, что на недавнем мероприятии в Брюсселе представители обеих сторон обменялись угрозами. Напряженность сохраняется, хотя ранее Евросоюз и Китай достигли взаимопонимания по вопросу сокращения поставок китайских гибридных автомобилей в европейские страны более чем наполовину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр внешней торговли и международного сотрудничества Швеции Беньямин Дуса заявил о риске втягивания Европы в торговую войну с США.

    Администрация Белого дома объявила о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о подготовке Евросоюза к возможной торговой войне с Вашингтоном.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 10:25 • Новости дня
    Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» установили четвертый рекорд за месяц

    Газпром установил четвертый за ноябрь рекорд суточных поставок газа в Китай

    Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» установили четвертый рекорд за месяц
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российская энергетическая компания «Газпром» в очередной раз обновила абсолютный исторический максимум суточных поставок природного газа китайским потребителям по магистральному трубопроводу «Сила Сибири».

    Новый рекорд суточного объема экспорта энергоносителей по газопроводу зафиксировали 5 ноября, сообщает Газпром.

    В корпорации уточнили, что этот абсолютный максимум стал уже четвертым с начала текущего месяца.

    Поставки российского топлива осуществляются в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа, который был заключен между Газпромом и китайской компанией CNPC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг энергетическая компания «Газпром» установила третий с начала ноября исторический максимум суточных поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

    В среду компания обновила абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай.

    В понедельник корпорация отчиталась об обновлении исторического максимума суточных поставок природного газа китайским потребителям по этой магистрали.

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    4 ноября 2026, 18:33 • Новости дня
    Песков: Повестка возможной встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа согласовывается

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Повестка возможной встречи президента Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае находится на стадии согласования, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Она согласовывается сейчас», – сказал Песков в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля подчеркнул, что обсуждение деталей предстоящего события ведется как с китайской, так и с американской сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об обмене сигналами для подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС.

    В понедельник представитель Кремля допустил общение Владимира Путина и Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне.

    В прошлом месяце помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил о начале организации будущих переговоров глав трех государств.

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    5 ноября 2026, 13:36 • Новости дня
    Китай провел первую в мире лазерную резку в открытом космосе
    Китай провел первую в мире лазерную резку в открытом космосе
    @ Хуачжунский университет науки и технологий/Science and Technology Daily

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китайские исследователи успешно завершили первое в мире испытание лазерной резки металла в условиях вакуума за бортом орбитальной космической станции.

    Эксперимент по лазерному обслуживанию аппаратов за бортом станции был проведен специалистами Хуачжунского университета науки и технологий совместно с Шанхайским институтом космической энергетики, пишет Science and Technology Daily.

    Профессор Хуачжунского университета науки и технологий Хуан Инь пояснил, что традиционное обслуживание аппаратов осложняется условиями вакуума, сильной радиацией и перепадами температур. В ходе уникального испытания китайским ученым удалось выполнить резку алюминиевого сплава миллиметровой толщины с микронной точностью прямо в космической среде.

    Для реализации проекта команда исследователей разработала специальный многоуровневый механизм визуального наведения и систему точной настройки захвата манипулятора. Успешное завершение испытаний закладывает надежную основу для создания системы регулярного обслуживания китайской космической станции на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь выступил против милитаризации околоземной орбиты.

    В прошлом месяце правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации космоса.

    Летом китайские ученые успешно вернули с орбитальной станции партию экспериментальных биоматериалов для исследования развития клеток.

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    4 ноября 2026, 18:35 • Новости дня
    Россиянин обнаружил живого кота под капотом доставленного из Китая автомобиля

    Пригнанный из Китая автомобиль доставили в Россию с живым котом под капотом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заказавший машину из Китая житель России получил неожиданный сюрприз в виде приехавшего под капотом живого кота, сообщают Telegram-каналы.

    Мужчина приобрел транспортное средство, однако по прибытии машины обнаружил в ней нелегального пушистого пассажира. Кадры с животным опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?», передает телеканал 360.

    На видео напуганный питомец с окрасом табби прятался в подкапотном пространстве автомобиля. Сотрудники автосервиса долго пытались поймать животное, которое не желало покидать убежище, несколько раз убегало и скрывалось в новых местах.

    Механики уточнили, что сначала кот находился в автомобиле Hongqi, а затем перебрался в машину марки Changan. В итоге испуганного путешественника благополучно достали и нашли ему новых хозяев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила об обнаружении сбежавшего перед рейсом в Батуми кота.

    В марте пухлый кот Крамбс при попытке спрятаться от хозяина едва навсегда не остался в кресле-шезлонге.

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    3 ноября 2026, 19:19 • Новости дня
    BMW начала массовые сокращения офисных сотрудников в Китае

    Qiche zhijia: BMW начала сокращение 1,8 тыс. офисных сотрудников в Китае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания BMW Brilliance начала процесс сокращения 1,8 тыс. офисных сотрудников в Китае, что составляет около 10% от их общей численности, пишет портал Qiche zhijia.

    «Второго ноября BMW Brilliance начала сокращения в Китае. По словам сотрудников, масштаб охватывает около 1,8 тыс. человек, что примерно составляет 10% от общей численности сотрудников BMW Brilliance», – цитирует РИА «Новости» публикацию Qiche zhijia.

    Отмечается, что до конца 2027 года BMW намерена сократить 8 тыс. офисных должностей. Сокращения затронут почти все позиции, однако подавляющее большинство увольняемых составляют линейные производственные сотрудники. Некоторые из них могут получить компенсацию около 726 тыс. долларов.

    Ускорение плана сокращений связано с недавним давлением на бизнес компании. В третьем квартале текущего года продажи немецкого автопроизводителя в Китае упали почти на 25% в сравнении с тем же периодом 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце мировые поставки автомобилей концерна BMW снизились из-за резкого падения спроса в Китае.

    В июне немецкий автопром переживал жестокий кризис на фоне падения продаж и сокращения рабочих.

    В феврале компания BMW запретила китайскому подразделению экспорт автомобилей в Россию.

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    3 ноября 2026, 19:05 • Новости дня
    Росатом и Китай разработали план сотрудничества по термоядерному синтезу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госкорпорация «Росатом» и партнеры из Китая подготовили пакет предложений по развитию сотрудничества в области термоядерных исследований.

    Во вторник российскую площадку Проектного центра ИТЭР посетили представители Агентства ИТЭР КНР, Института физики плазмы Академии наук Китая, Юго-Западного института физики и частной термоядерной компании Beijing ENN Fusion Energy Science and Technology, сообщается на сайте «АтомМедиа». Стороны обсудили вопросы сотрудничества по проекту ИТЭР и изготовление компонентов будущей термоядерной мегаустановки. Основной упор сделали на выработке стратегической линии партнерства по национальным термоядерным проектам.

    Глава Проектного центра ИТЭР Анатолий Красильников отметил создание прочной основы для интенсивного взаимодействия в сфере исследований и разработок благодаря меморандумам о взаимопонимании. Документы подписали в мае 2026 года в Пекине с Академией наук и Министерством науки и технологий Китая.

    «И сегодня с лидерами китайских термоядерных проектов мы подготовили пакет предложений по развитию нашего партнерства на долгие годы вперед. Уверен, это принесет выдающийся результат в овладении энергией синтеза», – заявил Красильников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заявил о наращивании двусторонней торговли между Китаем и Россией.

    В сентябре внешнеполитическое ведомство КНР отвергло попытки третьих стран вмешиваться в торгово-экономическое партнерство Пекина и Москвы.

    Директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович рассказал о расширении совместной работы Китая и России по исследованию Луны.

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    3 ноября 2026, 18:20 • Новости дня
    Бывшего главу China Eastern Airlines приговорили к 14 годам тюрьмы за взятки

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Китае приговорил бывшего руководителя авиакомпании China Eastern Airlines Лю Шаоюна к 14 годам лишения свободы за получение взяток на общую сумму более 10 млн долларов.

    Бывший руководитель одной из крупнейших авиакомпаний КНР понес наказание за масштабную коррупционную деятельность, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

    С 2002 по 2023 год Лю Шаоюн занимал руководящие должности в China Southern Airlines и China Eastern Airlines. В этот период он брал взятки за содействие различным организациям и частным лицам в ведении бизнеса, получении выгодных контрактов на проекты и управлении авиамаршрутами.

    Общая сумма незаконно полученных средств составила более 67,5 млн юаней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правящая Коммунистическая партия Китая нацелилась на борьбу с закрывающими глаза на коррупцию чиновниками.

    В пятницу Центральный комитет Коммунистической партии Китая подтвердил исключение из своих рядов 16 высокопоставленных генералов.

    В четверг китайский суд приговорил бывшего председателя технологической компании Guizhou-Cloud Big Data Group Сюй Хао к 11 годам колонии за коррупцию.

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    4 ноября 2026, 12:05 • Новости дня
    Газпром установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай

    Газпром во второй раз за ноябрь обновил рекорд поставок газа в Китай

    Tекст: Мария Иванова

    Российская компания «Газпром» обновила абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

    «Газпром» обновил абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», сообщает компания.

    Новый рекорд установлен 3 ноября.

    Поставки российского газа идут в рамках долгосрочного Договора купли-продажи газа между «Газпромом» и китайской CNPC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник «Газпром» обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

    В сентябре поставки превысили показатели аналогичного периода прошлого года.

    В начале сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о достижении беспрецедентных объемов суточной прокачки российского топлива по трубопроводу «Сила Сибири» китайским потребителям.

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    4 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Путин отметил вклад бизнесмена Чжоу Лицюня в привлечение бизнеса КНР в Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения наград в Кремле подчеркнул успешную работу генерального директора китайской компании «Чэнтун» Чжоу Лицюня по привлечению бизнеса КНР в российскую экономику.

    Глава государства обратил внимание на развитие общественной дипломатии усилиями предпринимателя. «Успешную работу по привлечению китайского бизнеса в российскую экономику ведет господин Чжоу Лицюнь», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Президент добавил, что бизнесмен также занимает пост вице-председателя Общества российско-китайской дружбы.

    Кроме того, российский лидер упомянул других лауреатов. Он отметил вклад руководителя казахстанского центра «Институт Евразийской политики» Максима Крамаренко в сохранение историко-культурного наследия и развитие партнерских отношений с Казахстаном.

    Путин также указал на деятельность председателя Координационного совета организаций российских соотечественников в Киргизии Зухры Шидаковой по продвижению культуры народов России.

    Отдельно президент выделил многолетний труд настоятеля Свято-Троицкого кафедрального собора в Торонто Владимира Мальченко, который помогает православным прихожанам сохранять связь с исторической родиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российский лидер вручил государственные награды и премию за вклад в укрепление единства нации.

    В тот же день президент Владимир Путин заявил о защите государственности страны российскими бойцами в зоне специальной военной операции и отметил последовательное развитие Приднестровья вопреки внешнему давлению.

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    5 ноября 2026, 12:30 • Новости дня
    Сакс объявил о завершении двухвекового экономического доминирования Запада

    Экономист Сакс: Доминирование Запада в мировой экономике закончилось

    Tекст: Мария Иванова

    Два столетия экономического доминирования Европы и США подошли к концу из-за возвращения драйверов роста в Азию, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

    «Сейчас происходит фундаментальная перебалансировка мировой экономики, которая является самой глубокой и масштабной в наше время, и она происходит между Западом и Азией», – сказал Сакс на Международном экономическом форуме «Хунцяо» в Шанхае, передает ТАСС.

    По его словам, мир живет в период, когда западное господство в глобальной политике и экономике, продолжавшееся около 200 лет, завершилось.

    Сакс напомнил, что Европа и США выступали главными силами в мире с начала XIX до конца XX века, из-за чего их доминирование казалось естественным. «Однако знание древней истории полностью развеяло бы их убеждение, потому что почти на протяжении всей известной нам истории – и уж точно за последние 2 тыс. лет – центр мировой экономики и сосредоточения населения всегда находился в Азии», – подчеркнул экономист.

    Профессор отметил, что Индия и Китай исторически составляли от 40% до 50% мирового населения и производства, однако доля Азии упала с 60% в 1820 году до 20% в 1950 году. Теперь Восток возвращается на центральное место в глобальной экономике, заключил Сакс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе вице-премьер Алексей Оверчук заявил о сдвиге центра мировой экономики с Запада на Восток.

    В прошлом году Джеффри Сакс сообщил о попытках США подорвать экономику Китая из зависти и стремления к лидерству.

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    4 ноября 2026, 04:02 • Новости дня
    Делегация Трудовой партии КНДР прибыла с визитом в Китай

    Делегация Трудовой партии КНДР отправилась в Китай

    Tекст: Катерина Туманова

    Делегация Трудовой партии Кореи (ТПК) отправилась с официальным визитом в Китай, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Делегация во главе с секретарем ЦК ТПК Ким Сон Намом вылетела в среду из Пхеньяна в КНР по приглашению ЦК Коммунистической партии Китая, передает ЦТАК.

    В аэропорту Пекина делегацию приветствовали заместитель директора Сунь Хайянь и другие должностные лица из отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая, а также Ли Рён Нам, чрезвычайный и полномочный посол КНДР в Китае, и сотрудники посольства, добавило агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Южной Корее сообщили о возможной передаче лидером КНДР позиции Пхеньяна по переговорам с США в ходе визита в Китай. В октябре Ким Чен Ын посетил китайский город Даньдун. Пекин и Пхеньян в октябре официально запустили движение грузового транспорта по новому трехкилометровому мосту через реку Ялуцзян.

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    4 ноября 2026, 10:21 • Новости дня
    Казахстан начал переговоры с Китаем о строительстве второй АЭС

    Власти Казахстана начали переговоры с Китаем о строительстве второй АЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил о начале обсуждения параметров сделки по строительству второй атомной электростанции в республике с Китайской национальной ядерной корпорацией.

    Астана обсуждает с Китайской национальной ядерной корпорацией параметры и сроки возведения атомной электростанции «Мойынкум», передает ТАСС.

    «Первая АЭС «Балхаш» будет реализовываться с российским консорциумом «Росатом». Вторая АЭС «Мойынкум»– на сегодняшний момент прорабатывается вопрос с Китайской национальной атомной корпорацией. Сейчас обсуждаются параметры сделки и сроки. Мы верим, что к 2035 году проекты должны быть закончены», – сказал Аккенженов.

    Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил приступить к сооружению АЭС «Балхаш» в следующем году, а также подписать соглашение для скорейшего начала возведения станции «Мойынкум».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев сообщил о планах Казахстана создать государственный стратегический резерв урана для обеспечения будущих АЭС топливом.

    В мае власти страны подтвердили начало возведения станции «Балхаш» под руководством Росатома в 2027 году. Помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал закрепление договоренностей Москвы и Астаны о строительстве объекта по современным технологиям.

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    4 ноября 2026, 08:33 • Новости дня
    Китай решил построить 21 тыс. км скоростных автомагистралей за пять лет

    Власти Китая запланировали построить 21 тыс. км скоростных автодорог к 2030 году

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайские власти собираются построить в стране 21 тыс. км новых скоростных автомагистралей в течение 15-й пятилетки, заявил глава департамента инфраструктурного развития Госкомитета по делам развития и реформ КНР Ся Синь.

    «В период 15-й пятилетки в Китае будет построено около 21 тыс. км новых скоростных автомагистралей, что позволит в основном завершить создание в стране современной системы автотранспорта», – приводит слова Ся Синя ТАСС.

    В указанный промежуток времени правительство также собирается увеличить общую протяженность железных дорог на 15 тыс. км, из которых 10 тыс. км придется на высокоскоростные участки. Руководство страны намеревается ускорить строительство трасс вдоль рек и кольцевых автодорог в агломерациях, а также модернизировать магистрали, ведущие на западе из Синьцзяна в Тибетский автономный район.

    В ближайшие пять лет Пекин ускорит формирование стандартов для эксплуатации железных дорог, предназначенных для движения поездов со скоростью до 400 км/ч.

    Власти намерены уделить внимание созданию специализированной сети грузовых перевозок и запуску товарных составов, способных разгоняться до 200 км/ч. В конце 2025 года суммарная протяженность скоростных автомагистралей в республике достигла 199,4 тыс. км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о совместном строительстве второго железнодорожного пути на участке Забайкальск – Маньчжурия.

    Летом министр транспорта Андрей Никитин сообщил о планах Китая осуществить новые транзитные поставки товаров в Европу через Северный морской путь.

    В январе стали известны сроки завершения строительства канала Пинлу.

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