Кожемяко предложил ввести чтение русских сказок детям мигрантов

Кожемяко предложил читать детям мигрантов русские сказки для сохранения языка

Tекст: Дмитрий Зубарев

Кожемяко открыл заседание форума регионального отделения Всемирного русского народного собора в Приморском крае, посвященного русскому языку, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу полпредства.

Среди предложенных мер – чтение русских сказок и стихов наряду со сказками на родных языках детей, обучение иностранных студентов и трудовых мигрантов, а также детей из семей, где русский не является родным.

Жителям страны вице-премьер посоветовал участвовать в конкурсах, писать диктанты и снимать видеоролики о русском языке.

«Значение русского языка выходит далеко за рамки государственного статуса. Для представителей многих народов нашей страны русский язык стал вторым родным… Именно этот язык позволяет сохранять общность наших народов», – сказал Кожемяко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг советник президента Елена Ямпольская сообщила о включении предмета «Русский язык как государственный» в обязательную программу вузов.

Ранее власти Мадагаскара допустили включение русского языка в обязательную школьную программу.

Также центр бесплатного обучения русскому языку заработал в столице Никарагуа.