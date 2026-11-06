Минниханов обсудил запуск прямых авиарейсов между Татарстаном и Индонезией

Глава Татарстана Минниханов обсудил запуск прямых рейсов в Индонезию

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Очень важны для бизнеса прямые авиационные рейсы. Сегодня их пока нет. Мы этот вопрос тоже сегодня обсудили», – заявил Минниханов РИА «Новости».

Глава республики отметил взаимный интерес к развитию туризма, подчеркнув привлекательность Индонезии для российских путешественников и потенциал России для индонезийских туристов.

Кроме того, стороны договорились развивать сотрудничество в сфере образования, IT-технологий и искусственного интеллекта. По словам Минниханова, Татарстан намерен плотно взаимодействовать со специализированными структурами Индонезии, используя потенциал Иннополиса.

Минниханов также пригласил индонезийских студентов получать образование в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в рамках визита главы Татарстана Рустама Минниханова в библиотеке мечети Истикляль в Джакарте состоялось открытие культурно-образовательного «Русского пространства».

Ранее заместитель министра связи и цифровых технологий Индонезии Ангги Раки Прабово заявил о заинтересованности Джакарты в сотрудничестве с Россией в сфере спутниковых технологий.

Также посол России в Индонезии Сергей Толченов рассказал о планах Джакарты создать космодром совместно с Москвой.