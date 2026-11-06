Свыше 120 мигрантов решили выдворить из России после рейда в Подмосковье

МВД: Из России выдворят более 120 нелегальных мигрантов после рейда в Жуковском

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В результате рейдовых мероприятий полицейские доставили в территориальные подразделения 171 уроженца из стран ближнего зарубежья. В отношении них составлены 127 административных протоколов за нарушение режима пребывания, 24 протокола – за незаконную трудовую деятельность, 12 – за предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета и семь – за уклонение от исполнения административного наказания», – цитирует Петрову ТАСС.

В отношении одной организации и трех граждан, незаконно привлекших мигрантов к труду, возбуждены административные дела. На всех нарушителей наложены штрафы от 3 до 400 тыс. рублей, 121 иностранец будет выдворен с территории России, семеро помещены в Центр временного содержания, передают СМИ.

Кроме того, возбуждены уголовные дела в отношении 62-летнего уроженца одной из стран Средней Азии и 66-летнего местного жителя, они находятся под подпиской о невыезде. Рейд прошел в рамках операции «Нелегал-2026», направленной на пресечение незаконной миграции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Подмосковье оштрафовали более 340 нарушивших миграционное законодательство иностранцев.

В прошлом месяце московская полиция решила выдворить почти 340 иностранных граждан после рейда на севере столицы.

По итогам операции «Нелегал» в Челябинской области правоохранительные органы выявили свыше 700 правонарушений.