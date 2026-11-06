Охотник под Томском застрелил двух товарищей вместо лося

Охотник в Томской области случайно застрелил двух товарищей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел днем 5 ноября в лесу возле села Мишутино Зырянского района, указало ведомство в Max.

«Приняв силуэты двоих охотников за лося, мужчина произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья. От полученных огнестрельных ранений 64-летний мужчина скончался на месте происшествия, а 59-летний потерпевший умер по дороге в медицинское учреждение», – пояснили в СК.

В отношении 53-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Свою вину он признал, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские и баллистическую экспертизы, а также допрашивают свидетелей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье полиция начала проверку после случайного ранения мужчины во время охоты на лису в Новосибирской области.

В прошлом году следователи завершили расследование гибели руководителя компании из Хакасии Игоря Веремчука во время охоты.

За месяц до этого уголовное дело возбудили после случайного убийства на охоте главы Ленинского района Новосибирска Александра Гриба.