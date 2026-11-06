Премьер Молдавии Тофан допустил отмену безвизового режима с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Молдавия как кандидат на вступление в Евросоюз готова отменить безвизовые режимы с Россией и Белоруссией для соответствия визовой политике сообщества, пишет ТАСС.

«Я не готов назвать дату. Если нормы ЕС этого требуют, я считаю, что мы должны принимать решения, которые позволят нам продвигаться в нашем процессе европейской интеграции», – заявил Тофан в интервью телеканалу TV-8.

Ранее МИД России рекомендовал гражданам учитывать риски при поездках в Молдавию из-за унизительных процедур досмотра. В министерстве отметили ограничения в оказании консульской поддержки из-за недопуска сотрудников к россиянам со стороны молдавских властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правительство Молдавии ввело санкции и пятилетний запрет на выезд из страны в отношении президента Приднестровья Вадима Красносельского.

Ранее посол России в Молдавии Олег Озеров направил слова поддержки арестованной главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул.

Также официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала молдавского депутата Михая Друцэ за слова о визите Александра Пушкина в республику.