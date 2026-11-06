Генпрокуратура предотвратила вывод за рубеж более 4 млрд рублей

Генпрокуратура пресекла вывод из России 4,3 млрд рублей через суды

Tекст: Дмитрий Зубарев

В первом полугодии текущего года активность прокуроров в арбитражных процессах увеличилась почти в два раза. Они приняли участие более чем в 3 тыс. дел, передает ТАСС.

В Генпрокуратуре отметили, что продолжается работа по вступлению прокуроров в споры с участием иностранных резидентов. В результате был остановлен вывод из России 4,3 млрд рублей «под предлогом исполнения несуществующих обязательств».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Арбитражный суд Москвы арестовал активы ижевского производителя радиоаппаратуры «Уральские заводы» по иску Генеральной прокуратуры.

Также суд удовлетворил иск ведомства об изъятии активов бизнесмена Андрея Айдарова и партнеров в пользу государства за ущерб биоресурсам.

Кроме того, Арбитражный суд Московского округа по требованию прокуратуры приостановил исполнение решения о введении конкурсного производства в отношении имущества польского концерна Orlen.