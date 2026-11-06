Оксана Федорова заявила об упрощении современных стандартов красоты

«Мисс Вселенная – 2002» Федорова: Современные стандарты красоты упростились

Tекст: Мария Иванова

«Сейчас стандарты красоты как-то упростились, усреднились и приняли какую-то однообразную форму», – заявила Федорова ТАСС.

По ее словам, раньше у участниц конкурсов красоты были абсолютно разные внешние данные: рост, вес, цвет волос, а сейчас они более стандартизированы.

Телеведущая также отметила, что за годы существования конкурсов красоты в индустрии заметен более профессиональный подход. Она уточнила, что участницы проходят курсы, репетиции, работают с психологами и коучами.

По словам Федоровой, современные девушки владеют иностранными языками, получают высшее образование и имеют хобби. Она добавила, что участницы уделяют своему развитию больше времени, и их интеллект не уступает грации и природным данным.

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