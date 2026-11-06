Кабмин установил квоты на вывоз удобрений за пределы ЕАЭС

Правительство ограничило вывоз удобрений квотой в 18,8 млн тонн до мая

Tекст: Вера Басилая

Кабинет министров продлил действие квот на экспорт минеральных удобрений за пределы Евразийского экономического союза на период с 1 декабря 2026 года по 31 мая 2027 года включительно, сообщает правительство.

Общий объем разрешенного экспорта составит свыше 18,8 млн тонн. Из них более 11,3 млн тонн придется на азотные удобрения, включая 2,3 млн тонн аммиачной селитры. Для сложных удобрений квота установлена на уровне более 7,5 млн тонн.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник кабинет министров ввел временный запрет на вывоз отдельных видов нефтехимической продукции за пределы ЕАЭС.

В прошлом месяце страны Евросоюза сократили импорт удобрений из России второй месяц подряд.

В сентябре экспорт российских удобрений в страны Евросоюза достиг минимума с января.