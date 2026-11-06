Bloomberg: Рютте напомнил о закупках Европой огромных объемов СПГ у России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Соглашение США с Россией о поставках дизельного топлива вызвало панику среди европейских союзников Вашингтона, однако сама Европа закупает российский сжиженный природный газ в гораздо больших объемах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

«Объявление о сделке вызвало «панику»… Я это понимаю, я тоже удивленно поднял бровь… но Европа также закупила в этом году очень много сжиженного природного газа из России, гораздо больше, чем когда-либо принесет эта сделка по дизельному топливу! Европа тоже не святая», – заявил Рютте в интервью нидерландской программе Pauw & De Wit.

В октябре президенты России и США достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок на фоне энергетических трудностей и роста цен. Эта сделка подверглась резкой критике со стороны европейских государств.

Евросоюз ввел масштабные ограничения против энергоносителей из России, но продолжает импортировать сжиженный природный газ. Москва неоднократно указывала на нанесение ущерба самим европейским странам подобными санкциями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на европейском рынке в 20%.

Глава Минфина США Скотт Бессент назвал поставки дизельного топлива из России отвечающими интересам американских граждан.

Европейская сеть операторов газотранспортных систем спрогнозировала истощение запасов в подземных хранилищах Евросоюза до 11% к весне при отказе от импорта из России.