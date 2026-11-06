Бывшую мисс Таиланд задержали за кражу 30 млн долларов

Утром в пятницу пятидесятилетнюю женщину арестовали в ее доме в Бангкоке после выдачи ордера уголовным судом, пишет South China Morning Post.
Вместе с ней по делу проходит ее муж, фитнес-блогер и бизнесмен Атип Анантаван. Мужчина добровольно сдался правоохранительным органам.
По версии следствия, супруги выводили средства из благотворительной организации Вонгпхуди для покупки роскошных домов. В настоящее время полиция проверяет судьбу пожертвований на общую сумму около 1 млрд батов (30 млн долларов).
Панадда Вонгпхуди завоевала титул «Мисс Таиланд» в 2000 году и стала одной из ведущих фигур благотворительности в стране. Ее организация Ongkorn Thamdee регулярно оказывала помощь пострадавшим общинам во время сезонных наводнений и чрезвычайных ситуаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в Паттайе по подозрению в участии в мошеннической группе и незаконном выводе 140 тыс. долларов из банкоматов задержали двадцатилетнего гражданина России.