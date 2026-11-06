КНДР осудила намерения Японии удвоить военные расходы

Tекст: Игорь Иножарский

Планы по наращиванию военных расходов не только не улучшат безопасность Японии, но и создадут серьезные экономические трудности для жителей страны, передает Yonhap со ссылкой на заявление Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«Совершенно очевидно, что увеличение военных расходов не только омрачит перспективы восстановления японской экономики, но и наложит тяжелые лишения на народ», – заявил научный сотрудник Института японоведения при МИД КНДР.

Специалист назвал политику Токио анахронизмом, способным привести к гонке вооружений и возвращению к милитаризму. По его мнению, японским властям следует должным образом оценивать историческое прошлое и стремиться к миру с соседями, избегая повторения прежних ошибок.

Ранее агентство Reuters сообщило о планах японского правительства увеличить оборонный бюджет на пятилетний период, начиная с апреля 2027 года, до 70–80 трлн иен (около 444 млрд долларов), что в 1,8 раза превышает текущие показатели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет и министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми договорились укреплять двусторонний альянс на фоне растущей активности Китая. В прошлом месяце японская корпорация военно-промышленного комплекса Mitsubishi Heavy Industries возобновила работу крупного судостроительного предприятия в префектуре Окаяма. В сентябре главы министерств обороны Латвии, Литвы и Эстонии передали Коидзуми письмо о заинтересованности в закупке японских вооружений.