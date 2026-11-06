Отмену общего фото на турнире WTA объяснили позицией украинки Свитолиной

WTA отменила общую фотосессию из-за отказа украинки сниматься с россиянками

Tекст: Дмитрий Зубарев

Журналист Бен Ротенберг заявил об отмене совместной фотосессии участниц итогового турнира Женской теннисной ассоциации из-за позиции украинки, передает РИА «Новости».

«WTA делает портреты, подчеркивающие индивидуальность, предположительно вместо общего фото на итоговом турнире этого года. Общее фото было бы невозможно из-за давнего отказа Свитолиной позировать с россиянками или белорусками с начала конфликта», – написал Ротенберг.

Женская теннисная ассоциация ранее объявила о замене общего снимка индивидуальными портретами теннисисток для подчеркивания их личного стиля. При этом Свитолина в сообщении организации не упоминалась.

Журналистка Джессика Шиффер отметила, что фотосессия состоялась в среду, а новый формат выбрали заранее, чтобы лучше представить спортсменок. Итоговый турнир WTA пройдет с 8 по 15 ноября в американском Индиан-Уэллсе, где Свитолина сыграет в одной группе с россиянкой Миррой Андреевой, белоруской Ариной Соболенко и чешкой Каролиной Муховой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинская спортсменка Анна Охота покинула пьедестал на чемпионате Европы по боксу в Софии до исполнения гимна в честь победившей россиянки Юлии Чумгалаковой.

Также украинский дзюдоист Вадим Чернов проигнорировал рукопожатие российского спортсмена Рамазана Абдулаева после поражения в схватке на турнире в Лозанне.

Кроме того, украинский тяжелоатлет Иван Плоскиня во время исполнения российского гимна демонстративно отвернулся от экрана с флагами стран-призеров.