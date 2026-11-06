Эксгибиционист осквернил памятник самураю в центре Токио

Концепция новой дисциплины уже разработана, и в перспективе она станет частью образовательного ядра для студентов всех специальностей, передает РИА «Новости».
«В перспективе данная дисциплина в соответствии с указаниями президента должна войти в состав так называемого «единого ядра» высшего образования», – сказала Ямпольская.
Отвечая на вопрос агентства о любимой пословице, Ямпольская рассказала, что в повседневной жизни чаще всего использует пословицу «Глаза боятся, а руки делают». Советник президента подчеркнула, что этой фразой постоянно подбадривает авторские коллективы, работающие над созданием единой линейки государственных школьных учебников по русскому языку и литературе. Подготовить материалы необходимо в сжатые сроки для предотвращения выпуска из школ целого поколения детей без нужных знаний и эмоционального импульса.
Отмечается, что семилетняя дочь Ямпольской также активно делится народными мудростями и применяет цитаты главы государства при детских конфликтах, повторяя: «Кто как обзывается, тот так и называется».
Кроме того, Ямпольская высказалась о приближающемся 85-летии военного парада на Красной площади. Она напомнила о стойкости участников ноябрьского парада 1941 года в Москве и добавила, что силу духа русского народа переломить невозможно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг советник президента России Елена Ямпольская сообщила о появлении тематического материала об отечественной разведке в новых учебниках по русскому языку.
Ранее Ямпольская исключила возможность превращения молодежного сленга в новые языковые нормы. До этого она заявила об усталости российского общества от засилья чуждых иностранных слов в речи.