Эксгибиционист осквернил памятник самураю в центре Токио

Tекст: Игорь Иножарский

Мужчина из префектуры Гумма был передан прокурорам по подозрению в эксгибиционизме у каменного памятника духу самурая, жившего более тысячи лет назад, передает Kyodo News.

Подозреваемый оголил нижнюю часть тела и обнял памятник Тайре-но Масакадо 19 августа. Затем он загрузил видео своих действий в интернет.

21 августа мужчина сам сдался полиции. Он пояснил, что совершил этот поступок в ответ на просьбы зрителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе мемориальный комплекс «Советское поле славы» в нидерландском городе Лесден вновь подвергся нападению вандалов.