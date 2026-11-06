Мужчина получил 16 лет колонии за убийство знакомого у метро «Сокол» в Москве

Мужчина осужден на 16 лет за убийство знакомого у станции метро «Сокол» в Москве

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел вечером 4 марта на Ленинградском проспекте. В ходе ссоры 27-летний фигурант нанес несколько ударов ножом двум своим знакомым, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Один из потерпевших, молодой человек 2003 года рождения, получил смертельные ранения и скончался на месте происшествия. Второму пострадавшему нападавший нанес не менее девяти ножевых ранений, мужчину госпитализировали.

Суд признал обвиняемого виновным в убийстве и покушении на убийство. Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск отца погибшего о компенсации морального вреда в размере 3 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре суд приговорил жителя столицы к восьми с половиной годам колонии за вооруженное нападение на супругу и сына.

Летом Следственный комитет сообщил о поимке подозреваемого в убийстве незнакомца на станции метро «Теплый стан» в 2002 году.

В марте правоохранительные органы арестовали фигуранта дела по обвинению в убийстве знакомого у метро «Сокол».