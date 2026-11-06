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    6 ноября 2026, 10:35 • Новости дня

    Десятки рейсов в Европе совершили экстренные посадки из-за сообщений о бомбах

    Reuters: В Европе прервали полеты десятков рейсов из-за сообщений о бомбах

    Tекст: Игорь Иножарский

    Новая волна ложных сообщений о минировании нарушила работу десятков пассажирских рейсов по всей Европе, вынудив некоторые самолеты совершить экстренную посадку в сопровождении истребителей.

    Угрозы затронули около 30 рейсов, что привело к незапланированным посадкам и привлечению военной авиации для сопровождения лайнеров в небе над Францией, Болгарией и другими странами, пишет Reuters.

    В частности, французские истребители перехватили рейс Aer Lingus из Дублина в Рим после того, как пилот отказался сотрудничать с властями. Власти Испании, Польши и Дании также сообщили об эвакуации пассажиров и проверках самолетов после поступления аналогичных сообщений.

    В это же время в ряде европейских стран произошли кибератаки на системы охлаждения в супермаркетах и французские банки крови. Эксперты по кибербезопасности не исключают, что ложные сообщения о минировании призваны проверить реакцию властей на масштабные кризисы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг чешские правоохранительные органы не обнаружили взрывных устройств на борту прибывших в Прагу самолетов. Более десяти рейсов различных европейских авиакомпаний совершили экстренную посадку из-за поступления угроз безопасности. Три самолета приземлились в болгарских аэропортах из-за переданных по электронной почте сообщений о потенциальной опасности.

    6 ноября 2026, 03:57 • Новости дня
    Россия приготовила дополнительные меры на случай изъятия активов в ЕС
    Россия приготовила дополнительные меры на случай изъятия активов в ЕС
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Москва приготовила дополнительные меры защиты на случай изъятия Евросоюзом основной части замороженных российских активов, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

    «Наготове дополнительные меры защиты российских интересов на случай, если основная часть наших активов все же будет изъята. Преждевременно раскрывать их суть считаем нецелесообразным», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

    Он добавил, что у Москвы есть чем ответить, и этот «болезненный ответ» будет реализован в полном соответствии с принципом взаимности в международных отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский назвал планы Еврокомиссии присвоить российские активы бесперспективными.

    Биричевский заявил о нарушении международного права при попытках Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в общеевропейские структуры.

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    6 ноября 2026, 05:21 • Новости дня
    Трамп анонсировал охватывающее всю Европу соглашение по Украине

    Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине

    Трамп анонсировал охватывающее всю Европу соглашение по Украине
    @ Shawn Thew/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке масштабного мирного соглашения, которое выйдет за рамки украинского конфликта и может затронуть всю Европу.

    «Это будет крупное соглашение, и оно затронет не только Украину. Оно будет очень масштабным. Оно коснется не только Украины, и я даже мог бы сказать, что оно может затронуть всю Европу», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что это будет «большое, прекрасное соглашение», от которого «все будут в восторге».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Во вторник спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о высокой оценке миротворческих усилий американского лидера в мире.

    В конце прошлого месяца Трамп заявил о приближении урегулирования украинского конфликта.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 19:29 • Новости дня
    Посольство России осудило приговор российскому капитану в Финляндии

    Посольство: Суд над российским капитаном в Финляндии нарушил морское право

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рассмотрение дела российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко в Финляндии противоречит Конвенции ООН по морскому праву, заявили в посольстве России в Хельсинки.

    Судебный процесс противоречит положениям конвенции, поскольку вменяемый экипажу инцидент 31 декабря 2025 года произошел за пределами территориальных вод Финляндии, сообщили РИА «Новости» в посольстве России.

    В диппредставительстве выразили недоумение в связи с вынесенным приговором. Дипломаты отметили невозможность объективного и непредвзятого рассмотрения дела на фоне антироссийской истерии в стране.

    Защита капитана и боцмана судна намерена обжаловать вердикт, добавили в посольстве. Дипмиссия пообещала продолжить оказание всемерного содействия российским гражданам. Окружной суд Хельсинки ранее приговорил Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Финляндии приговорил капитана судна Fitburg Андрея Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей.

    В сентябре россиянин отказался признать вину в ходе судебного заседания.

    В январе финский суд запретил члену экипажа задержанного судна покидать страну.

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    5 ноября 2026, 19:12 • Новости дня
    МИД сравнил отказ Венгрии от энергоресурсов из России с выстрелом себе в ногу

    МИД: Отказ Венгрии от энергоресурсов из России станет выстрелом себе в ногу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский заявил, что отказ Венгрии от российских энергоресурсов станет выстрелом себе в ногу и усугубит экономический кризис.

    Заместитель министра подчеркнул, что за публичными заявлениями об отказе от российских энергоресурсов последует усугубление плачевного экономического и социального состояния в европейских странах, передает РИА «Новости». «Это выстрел себе же в ногу», – заявил Любинский.

    Дипломат выразил уверенность, что Венгрия не сможет найти более выгодных предложений, чем те, которые предоставляет Москва. При этом он указал на отсутствие практических шагов со стороны Будапешта для ведения нормального диалога в энергетической и атомной сферах.

    Российская сторона неоднократно заявляла о готовности сесть за стол переговоров и детально обсудить накопившиеся вопросы с венгерским правительством для выработки взаимоприемлемых решений, однако адекватной реакции от европейских партнеров до сих пор не последовало, заключил замглавы МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила о планах отказаться от российских энергоносителей осенью 2027 года.

    В мае венгерские власти стали прорабатывать долгосрочный контракт на поставку газа из Румынии для частичной замены российского топлива.

    В марте Будапешт предложил снять ограничения на поставки углеводородов в Евросоюз из России ради предотвращения резкого скачка цен.

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    5 ноября 2026, 20:15 • Новости дня
    Газпром допустил падение производительности газовых хранилищ Европы зимой

    Газпром: Быстрый отбор газа грозит снижением производительности ПХГ Европы

    Tекст: Денис Тельманов

    Высокие темпы отбора энергоносителя из подземных резервуаров в начале отопительного сезона создают риски для надежного обеспечения европейских потребителей в пиковый зимний период, сообщили в Газпроме.

    Слишком быстрое расходование запасов в начале сезона создает предпосылки для падения максимальной суточной производительности европейских хранилищ в осенне-зимний период, говорится в сообщении Газпрома в Max.

    В российской компании подчеркнули, что сложившаяся ситуация серьезно повышает риски для стабильного газоснабжения потребителей в условиях максимального зимнего спроса.

    Уровень заполненности европейских мощностей на начало сезона отбора оказался на историческом минимуме и составил 74,9%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe, на которые ссылается Газпром. Показатель непрерывно падает с 28 октября, при этом 28–29 октября и 1–2 ноября объемы отбора достигли абсолютных максимумов для этих дней за всю историю наблюдений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник страны Европы установили рекорды по отбору газа из подземных хранилищ. В понедельник государства региона не смогли заполнить резервуары даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.

    В воскресенье глава Газпрома Алексей Миллер сделал прогноз о повторении газового кризиса пятилетней давности с аналогичными последствиями для промышленности.

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    5 ноября 2026, 16:49 • Новости дня
    Украинский военный зарезал сослуживца во время подготовки в Словакии

    Tекст: Денис Тельманов

    В Словакии во время прохождения подготовки один украинский военнослужащий смертельно ранил ножом своего сослуживца, сообщила местная полиция.

    Инцидент произошел в одном из отелей города Тренчин на западе республики, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал plus7dni.pluska. Обоим участникам конфликта 53 года.

    Виновный в смерти задержан полицией, следствие ведет краевое управление полиции в Тренчине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре гражданин Украины, напавший с ножом на священников в Польше, оказался бывшим солдатом ВСУ.

    В том же месяце нетрезвый украинский военнослужащий нанес ножевые ранения трем своим сослуживцам на западе Украины.

    В августе сослуживцы убили мобилизованного украинца под Харьковом.

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    5 ноября 2026, 18:40 • Новости дня
    Лидеры стран Вишеградской группы поддержали процесс расширения Евросоюза

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты Словакии, Венгрии, Чехии и Польши на саммите Вишеградской группы в Тренчине с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выступили за расширение сообщества, сообщил глава словацкого государства Петер Пеллегрини.

    «Политика расширения должна и далее оставаться в центре нашего внимания. Существует реальный шанс, что уже в 2027 году будет выработан договор о вступлении Черногории в ЕС. Верим, что эта страна сможет стать членом сообщества в 2028 году», – цитирует Пеллегрини ТАСС.

    При этом он подчеркнул необходимость выполнения всеми странами-кандидатами всех условий для членства без исключения. Такую же позицию выразили другие участники саммита, включая председателя Еврокомиссии.

    На встрече также обсуждалась оптимизация стоимости энергоресурсов в Европе для обеспечения конкурентоспособности промышленности и реакция европейских государств на закупку США энергоносителей у России. Президент Чехии Петр Павел отметил полное единство позиций участников саммита по всем вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Марта Кос сообщила о возможности подписания договора о вступлении Черногории в Евросоюз в июне 2027 года.

    В среду Европейская комиссия разработала новый план присоединения Киева к объединению с сокращенными целевыми показателями.

    В прошлом месяце председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с сопротивлением Германии и Франции из-за идеи оформить для Канады статус ассоциированного члена.

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    5 ноября 2026, 18:27 • Новости дня
    Еврокомиссар назвала срок подписания договора о вступлении Черногории в ЕС

    ЕК: Черногория может подписать договор о вступлении в ЕС в 2027 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Черногория может подписать договор о вступлении в Европейский союз уже в июне 2027 года, сообщила европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Марта Кос.

    «Для Черногории «дорожная карта» намечает путь к подписанию договора о вступлении, которое может произойти уже в июне 2027 года», – приводит РИА «Новости» заявление Кос.

    Еврокомиссар добавила, что для Албании, Молдавии и Украины процесс вступления в ЕС набирает обороты, при этом определены четкие приоритеты на предстоящий год.

    Ранее правительство Черногории приняло решение об изменениях в постановление о визовом режиме. С 1 ноября гражданам России, Белоруссии, Китая, Турции и Саудовской Аравии для въезда в страну требуется виза. В МИД Черногории подчеркнули, что это решение связано с выполнением Подгорицей обязательных критериев для вступления в Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце посол России в Черногории Александр Лукашик заявил о намерении Подгорицы стать полноправным членом Евросоюза в 2028 году.

    Европейские чиновники подготовили планы интеграции с указанием конкретных сроков завершения переговорных процессов по вхождению в Евросоюз для Киева, Кишинева, Тираны и Подгорицы.

    В августе Евросоюз рассмотрел вариант одновременного вступления Исландии и Черногории в объединение в 2028 году.

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    6 ноября 2026, 03:17 • Новости дня
    В МИД назвали попытки Запада присвоить активы России бесперспективными

    Замглавы МИД Любинский назвал план ЕК по активам России преступным

    В МИД назвали попытки Запада присвоить активы России бесперспективными
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Планы Еврокомиссии присвоить российские активы абсолютно бесперспективны, заявил заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский.

    По словам Любинского, Запад продолжит предпринимать попытки присвоить российские активы, передает ТАСС.

    «Это абсолютно бесперспективный путь. Европейские деловые и банковские круги это прекрасно понимают, поэтому ничего и не происходит на самом деле», – заявил замглавы МИД.

    Он подчеркнул, что использование дохода от российских активов против интересов России превращается в преступное действие, за которое нарушители понесут полную ответственность. «Мы это не спустим Европе», – добавил дипломат.

    Любинский считает неизбежным продолжение «потуг тем или иным образом наложить лапу на российские активы», отметив, что отдельные люди «элементарно делают на этом имена», а также зарабатывают деньги на незаконных попытках что-либо украсть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Банк России опротестовал блокировку своих активов в Евросоюзе и обвинил Совет ЕС в превышении полномочий и нарушении законодательства.

    В марте Суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России об оспаривании действий ЕС в отношении суверенных активов регулятора.

    В прошлом году бельгийский депозитарий Euroclear поддержал решение ЕС не использовать замороженные российские активы для предоставления кредита Украине.

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    5 ноября 2026, 16:04 • Новости дня
    Британский военный самолет приземлился в Польше у границы с Украиной

    Военный Airbus ВВС Британии приземлился в польском Жешуве у границы с Украиной

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas британских ВВС совершил посадку в польском аэропорту Жешув недалеко от границы с Украиной.

    Борт вылетел из английского города Эймсбери и направился на восток. Он вошел в воздушное пространство Польши и приземлился в Жешуве, передает РИА «Новости».

    Самолеты Airbus A400M Atlas используются в том числе для переброски войск и военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas ВВС Франции совершил посадку в польском аэропорту Жешув.

    Во вторник министерство обороны Великобритании сообщило об участии около 2,8 тыс. военнослужащих из 11 стран в учениях для Украины в Польше.

    В прошлом месяце аэропорт Жешува закрыли по требованию военных.

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    5 ноября 2026, 19:55 • Новости дня
    Депутат Европарламента от Финляндии попал в базу «Миротворца»

    Депутата Европарламента от Финляндии Хейнялуома внесли в базу «Миротворца»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Данные депутата Европарламента от Финляндии Ээро Хейнялуома внесены в базу украинского сайта «Миротворец».

    Хейнялуома попал в список из-за визитов в Россию в 2015–2016 годах и высказываний в пользу диалога с Москвой в 2025 году, передает РИА «Новости».

    Администраторы ресурса обвинили парламентария в «актах гуманитарной агрессии» против Украины, манипулировании общественно значимой информацией и распространении «пропаганды».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник еще один депутат Европейского парламента от Германии Маркус Бакхейт оказался в базе данных «Миротворца».

    В прошлом месяце бывшего депутата Европарламента от Латвии Андрея Мамыкина тоже включили в базу сайта.

    В сентябре данные шести депутатов польского Сейма внесли в базу «Миротворца».

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    5 ноября 2026, 18:38 • Новости дня
    Мерц предложил создать в Евросоюзе запасы критически важного сырья

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с инициативой создания в Европейском союзе запасов критически важных сырьевых материалов.

    «Мы идем на значительные риски, так как добыча и переработка сырья сосредоточены в весьма ограниченном числе стран. Снизить эти риски – в этом должно помочь государство», – заявил Мерц в Берлине на конференции фонда имени Фридриха Августа фон Хайека. По его словам, государство должно помочь диверсифицировать источники поставок, передает ТАСС.

    Канцлер подчеркнул, что выступает в ЕС с очень конкретным предложением создать запасы критически важного сырья. Без этих материалов невозможно обеспечить производство аккумуляторов, мощных электродвигателей, полупроводников и многих других продуктов, которые будут крайне необходимы в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Маркус Фронмайер назвал Фридриха Мерца безумцем за решение выделить Киеву еще 200 млн евро.

    В тот же день канцлер выдвинул президенту США Дональду Трампу условие пригласить на саммит G20 Владимира Зеленского в случае участия президента России Владимира Путина.

    Во вторник Мерц ушел от ответа на вопрос о дополнительной помощи Киеву.

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    5 ноября 2026, 20:05 • Новости дня
    Глава Минобороны Литвы назвал негодной к службе половину призывников страны

    Глава Минобороны Литвы Каунас назвал негодной к службе половину призывников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил о непригодности половины граждан призывного возраста к прохождению срочной военной службы по состоянию здоровья.

    Власти Литвы столкнулись с массовым медицинским освобождением от армии на фоне планов возвращения к всеобщей воинской обязанности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik Литва.

    «На заседании Государственного совета по обороне обсуждалась необходимость пересмотра вопроса о 45-50% тех, кто не приходит на службу по состоянию здоровья, действительно ли там существуют такие проблемы со здоровьем», – заявил Каунас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Госсовет обороны Литвы под председательством президента Гитанаса Науседы принял решение о переходе на всеобщий призыв в армию с 2032 года.

    В сентябре Координационный совет по всеобщей национальной обороне Литвы закрепил планы по переходу к обязательному призыву.

    В мае министр национальной обороны республики Робертас Каунас заявил о начале подготовки к введению всеобщей воинской повинности.

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    5 ноября 2026, 15:04 • Новости дня
    Угрозы безопасности затронули более десяти европейских авиарейсов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Более десяти рейсов различных европейских авиакомпаний были вынуждены совершить экстренную посадку в четверг из-за поступления угроз безопасности, в том числе о минировании.

    Большинству затронутых рейсов пришлось экстренно приземлиться, передает РИА «Новости» со ссылкой на европейские СМИ и правоохранительные органы. Так, рейс Aer Lingus, летевший из Дублина в Рим, сел на военной базе Эвре во Франции, а три самолета, направлявшиеся в Софию, приземлились в Болгарии после электронных писем с угрозами.

    Лайнер польской компании LOT, летевший из Варшавы, совершил посадку в Брюсселе. В полиции не стали принимать дополнительных мер после проверки. Финская Finnair сообщила о двух ложных угрозах, из-за которых самолеты сели в Риме и Вене. Чешская полиция зафиксировала угрозы минирования в отношении четырех рейсов, следовавших в Прагу, оценив их уровень как низкий.

    Кроме того, самолет Wizz Air (рейс Милан – Варшава) экстренно сел в Вене. Еще один борт этой же компании, прибывший из Милана в Бухарест, также проверялся из-за угрозы взрыва. Румынская служба информации сообщила, что специалисты не обнаружили опасных предметов, пассажиры были благополучно высажены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пассажирский самолет Airbus A320 направился на авиабазу во Франции после сообщения о минировании.

    В тот же день три лайнера совершили посадку в болгарских аэропортах из-за сообщений о потенциальной опасности.

    Во вторник самолет авиакомпании SAS приземлился в варшавском аэропорту имени Шопена после получения сообщения об угрозе.

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    5 ноября 2026, 16:12 • Новости дня
    Полиция Чехии не нашла бомб на бортах приземлившихся в Праге самолетов

    Tекст: Денис Тельманов

    Чешские правоохранительные органы не обнаружили взрывных устройств на борту четырех самолетов, прибывших в аэропорт Праги после анонимных сообщений о минировании.

    «В отношении четырех направлявшихся в Прагу самолетов поступили анонимные угрозы о заложенных на борту бомбах. Полиция совместно с сотрудниками аэропорта имени Вацлава Гавела приняла оперативные меры безопасности», – заявил представитель чешской полиции Йозеф Урбан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на чешское информационное агентство ЧТК.

    По его словам, после посадки был проведен тщательный осмотр самолетов, а также помещений аэропорта и прилегающей территории. В результате проверки никаких взрывных устройств найдено не было.

    Эксперты оценили уровень поступивших анонимных угроз как низкий. Международный аэропорт Праги во время проверок не прерывал свою работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг полиция начала расследование из-за сообщений о взрывных устройствах на бортах четырех прибывших в Прагу пассажирских самолетов.

    Более десяти рейсов европейских авиакомпаний совершили экстренную посадку из-за угроз безопасности.

    В болгарских аэропортах приземлились три пассажирских лайнера из-за сообщений о потенциальной опасности.

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