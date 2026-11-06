ФСБ: Схрон осужденного на 19 лет агента СБУ нашли на кладбище под Белгородом

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Будет два контейнера, которые нужно найти. Возьмите такой плотненький кулечек. Долго на кладбище не находитесь. Взяли, положили, увезли. Взял. Это контейнеры закрытые, это консервные банки с вырезанными вот этими, состыкованные вместе, и что-то внутри что-то лежало», – рассказал фигурант дела на видео.

Запись представлена Центром общественных связей ФСБ, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Центр общественных связей ФСБ сообщил о приговоре к 19 годам лишения свободы агенту СБУ за подготовку теракта против сотрудника российской администрации Харьковской области.

В сентябре житель Белгородской области Олег Зибарев отправился в колонию за сотрудничество с украинскими спецслужбами и подготовку покушения на сотрудников военно-гражданской администрации Харьковской области.

В июле в Белгороде задержали агента украинских спецслужб за планирование подрыва автомобиля сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области.