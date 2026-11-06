Маск заявил о сворачивании производства Cybertruck в Техасе

Маск: Tesla свернет выпуск Cybertruck в Техасе ради беспилотных Cybercab

«Tesla примерно в середине следующего года будет сворачивать производство Cybertruck на Gigafactory Texas, чтобы освободить место для наращивания производства Cybercab», – сообщил Маск в соцсети.

Cybercab представляет собой двухместный беспилотный автомобиль без рулевого колеса. По данным компании, поездки на таких роботакси уже доступны в некоторых районах Остина, штат Техас, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Tesla выпустила на дороги Техаса полностью автономные двухместные автомобили Cybercab.

В апреле Илон Маск запустил сборку этих автомобилей без руля и педалей.

В марте пикап Tesla Cibertrack попал в России в обновленный перечень автомобилей с повышенным транспортным налогом.