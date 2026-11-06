Южная Корея утвердила план строительства атомных подводных лодок

Yonhap: Южная Корея утвердила проект создания собственных атомных подлодок

Tекст: Дмитрий Зубарев

Комитет Управления программы оборонных закупок Южной Кореи (DAPA) утвердил базовый план создания атомных подводных лодок в рамках проекта Jang Bogo N. Официальный запуск проекта запланирован на 2027 год, первую подлодку планируют спустить на воду в середине 2030-х годов, передает Yonhap.

Проект освободят от предварительного технико-экономического обоснования, что позволит ускорить строительство. Сеул уже заручился согласием США на использование низкообогащенного урана (до 20%) для малых модульных реакторов, которые будут закупаться напрямую для двигательных установок.

В DAPA отметили, что новые субмарины призваны усилить сдерживание ядерной и ракетной угроз со стороны КНДР, а также расширить подводные возможности системы превентивного удара Kill Chain.

Также комитет одобрил план по созданию тактической ракеты класса «земля – земля» KTSSM-I Block-II с увеличенной на 30% дальностью, предназначенной для нейтрализации северокорейской дальнобойной артиллерии. Программа продлится с 2028 по 2035 год, ее стоимость оценивается в 395 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее агентство по оборонным закупкам Южной Кореи сообщило о планах ускорить разработку атомных подводных лодок.

Также стало известно о намерении Сеула разработать новый класс атомных подводных лодок в рамках проекта Jang Bogo N.

Кроме того, советник президента по национальной безопасности Ви Сон Лак заявил о твердом требовании Сеула строить атомную субмарину именно на южнокорейских верфях.