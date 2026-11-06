Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 1057 долларам

Биржевые цены на газ в Европе стабилизировались около 1057 долларов

Tекст: Мария Иванова

Декабрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке 1047,2 доллара за тысячу кубометров (-0,6%). К 10:00 мск показатель составил 1056,7 доллара (+0,3%), передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

В конце октября стоимость газа впервые с 2022 года достигала 1200 долларов. К новому значительному удорожанию газа в Европе в этом году привел конфликт на Ближнем Востоке.

Евросоюз вступил в новый отопительный сезон с газовыми хранилищами, заполненными менее чем на 75%. В начале октября Европейская сеть операторов газотранспортных систем прогнозировала, что запасы газа в подземных хранилищах ЕС могут сократиться до 11% их вместимости к концу предстоящей зимы в случае сохранения ограничений в поставках сжиженного природного газа и при полном прекращении трубопроводного импорта из России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Газпром допустил падение производительности газовых хранилищ Европы зимой. В тот же день биржевые цены на газ в Европе превысили 1000 долларов.

Во вторник заполненность европейских хранилищ упала до 13-летнего минимума.