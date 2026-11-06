Британский дипломат раскрыл тактику общения с преемником Трампа

Tекст: Игорь Иножарский

Эд Роман, пять лет входивший в руководство посольства Британии в Вашингтоне, в первом подкаст-интервью после ухода с госслужбы объяснил, как Лондону выстраивать отношения с потенциальными преемниками Дональда Трампа после провальных для республиканцев промежуточных выборов, не создавая впечатления, что британская дипломатия списывает нынешнего хозяина Белого дома, сообщает Politico.

По словам Романа, посольство уже в течение года отслеживало перспективных демократов, и подходить к установлению контактов поздно после их победы на выборах. «Если вы делаете это сейчас, вы уже немного опоздали», – заявил Роман, напомнив о конкуренции со стороны французских, немецких и корейских дипломатов и о роли восьми британских консульств в США, которые помогают заранее выявлять перспективных политиков в штатах.

Роман призвал не делать ставку на одного фаворита, а выстраивать сеть связей с широким кругом возможных кандидатов в президенты и будущих членов кабинета, при этом защищая право посольства общаться с оппозицией, но не афишируя такие встречи в соцсетях, чтобы не раздражать Трампа. Он добавил, что Великобритании приходится заново доказывать полезность «особых отношений» для нового поколения американских лидеров и что даже при победе демократов экономический национализм и курс «Америка прежде всего» могут сохраниться, поэтому рассчитывать на возвращение к привычной «нормальности» было бы ошибкой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг политолог Владимир Корнилов заявил о сохранении внешней политики США в исключительном ведении президента Дональда Трампа. В тот же день агентство Bloomberg сообщило о намерении Трампа активнее использовать полномочия в сфере национальной безопасности после потери контроля над Конгрессом. Тогда Демократическая партия США объявила о планах ограничить полномочия Трампа в вопросах войн и увеличить помощь Украине.