В Германии объявили высшую угрозу из-за утечки азотной кислоты после ДТП

DPA: На западе Германии произошла утечка азотной кислоты в результате ДТП

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел в ночь на пятницу на въезде в город Крефельд в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия, где на автостраде перевернулся грузовик. Водитель автомобиля госпитализирован с травмами, пишет ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

Из-за утечки химиката власти разослали жителям близлежащих районов мобильное уведомление об экстремальной угрозе. В части города были активированы сирены экстренного оповещения.

«В настоящее время нельзя исключать угрозы здоровью. Пожалуйста, если вы находитесь в зоне аварии, немедленно проследуйте в закрытые помещения, закройте двери и окна», – сообщила пожарная служба города.

Экстренные службы огородили территорию в радиусе более 150 метров, движение по автостраде оказалось перекрыто. В операции по ликвидации последствий аварии задействованы 150 пожарных. Несколько школ и детских садов вблизи района происшествия останутся закрытыми весь день.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце почти на тысяче железнодорожных станций в трех регионах Германии прозвучала ложная тревога с призывом к эвакуации.

Группа экоактивистов заблокировала на федеральной трассе на западе Германии движение транспорта с радиоактивными отходами.

В сентябре немецкие специалисты экстренных служб изъяли пробы подозрительного жидкого вещества в логистическом центре в коммуне Лейцен.