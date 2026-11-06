В Сибири обнаружили древнейшие следы использования конопли

Tекст: Игорь Иножарский

Археологи обследовали царский курган Туннуг 1 в Уюкской долине на юге Сибири и обнаружили в центральной траншее почти тысячу целых семян конопли. Радиоуглеродный анализ показал, что они были оставлены там в начале VIII века до нашей эры, пишет New Scientist.

Ученые также нашли хорошо сохранившийся человеческий волос того же времени. Химический анализ выявил в нем каннабинол – соединение, образующееся при окислении психоактивного вещества ТГК, а также химические признаки самого ТГК. Это указывает на то, что человек при жизни испытывал психоактивные эффекты.

«Нечасто археологу выпадает возможность проверить на наркотики человека, который мертв уже почти 3 тыс. лет», – заявил Каспари.

Исследователи не могут точно сказать, как именно человек употребил наркотик, однако его наличие в кургане говорит о возможной связи с погребальными ритуалами. В захоронении также обнаружены остатки десятков принесенных в жертву лошадей и разбросанные человеческие кости, что может свидетельствовать о человеческих жертвоприношениях, для проведения которых конопля могла использоваться в качестве сильного успокоительного.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник замдиректора Института истории и археологии Византии и Причерноморья Севастопольского госуниверситета Сергей Бочаров заявил о планах восстановить фрагменты найденных в Херсонесе древних сосудов. В прошлом месяце при раскопках в Херсонесе Таврическом обнаружили фрагменты сирийской керамики. В прошлом году в Красноярском крае нашли захоронение мужчины VI века до нашей эры с уникальным набором вооружения.