Сикорский обвинил президента Польши в попытке узурпации власти

Глава МИД Польши обвинил президента в попытке узурпации власти

Tекст: Мария Иванова

Глава польского внешнеполитического ведомства считает, что глава государства использует протокольные обязанности для необоснованного расширения своих полномочий. Об этом он рассказал в интервью телеканалу TVN, передает ТАСС.

«Мы не согласимся на президентскую форму правления, потому что конституция ее не предусматривает и не для этого народ выбрал президента», – заявил Сикорский. Министр добавил, что Навроцкий не является абсолютным монархом и не управляет государством единолично.

Комментируя ночной визит главы государства в Конституционный суд 31 октября и его конфликт с судьей Анной Корвин-Петровской, Сикорский отметил, что президент мог бы ударить женщину, но ограничился тем, что оттолкнул ее. По мнению министра, польскую конституцию следует доработать таким образом, чтобы исключить возможность создания президентской республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск предложил президенту страны Каролю Навроцкому провести встречу один на один для урегулирования конституционного кризиса.

Кароль Навроцкий возложил ответственность за кризис вокруг Конституционного суда на Дональда Туска.

Пресс-секретарь президента Рафал Лескевич назвал главу правительства диктатором.