Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» установили четвертый рекорд за месяц

Новый рекорд суточного объема экспорта энергоносителей по газопроводу зафиксировали 5 ноября, сообщает Газпром.
В корпорации уточнили, что этот абсолютный максимум стал уже четвертым с начала текущего месяца.
Поставки российского топлива осуществляются в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа, который был заключен между Газпромом и китайской компанией CNPC.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг энергетическая компания «Газпром» установила третий с начала ноября исторический максимум суточных поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
В среду компания обновила абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай.
В понедельник корпорация отчиталась об обновлении исторического максимума суточных поставок природного газа китайским потребителям по этой магистрали.