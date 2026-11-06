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    6 ноября 2026, 10:25 • Новости дня

    Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» установили четвертый рекорд за месяц

    Газпром установил четвертый за ноябрь рекорд суточных поставок газа в Китай

    Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» установили четвертый рекорд за месяц
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российская энергетическая компания «Газпром» в очередной раз обновила абсолютный исторический максимум суточных поставок природного газа китайским потребителям по магистральному трубопроводу «Сила Сибири».

    Новый рекорд суточного объема экспорта энергоносителей по газопроводу зафиксировали 5 ноября, сообщает Газпром.

    В корпорации уточнили, что этот абсолютный максимум стал уже четвертым с начала текущего месяца.

    Поставки российского топлива осуществляются в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа, который был заключен между Газпромом и китайской компанией CNPC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг энергетическая компания «Газпром» установила третий с начала ноября исторический максимум суточных поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

    В среду компания обновила абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай.

    В понедельник корпорация отчиталась об обновлении исторического максимума суточных поставок природного газа китайским потребителям по этой магистрали.

    6 ноября 2026, 08:12 • Новости дня
    Оператор «Турецкого потока» подал иск к «Нафтогазу Украины»

    Оператор газопровода «Турецкий поток» подал иск к «Нафтогазу» и Gasunie

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нидерландская компания South Stream Transport направила в Арбитражный суд Московской области иск к «Нафтогазу Украины» и нидерландской Gasunie Transport Services.

    Нидерландская компания South Stream Transport направила в Арбитражный суд Московской области иск к «Нафтогазу Украины» и нидерландской Gasunie Transport Services, передает РИА «Новости».

    Предмет и основания исковых требований пока не уточняются. Заявление поступило в инстанцию 5 ноября, предварительные слушания по делу назначены на 1 декабря. Истец просит привлечь к спору Газпром в качестве третьего лица.

    «Турецкий поток» представляет собой экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток предназначена для поставок турецким потребителям, вторая обеспечивает газом страны Южной и Юго-Восточной Европы, включая Сербию, Румынию, Грецию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, а также Венгрию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее оператор «Северного потока – 2» швейцарская корпорация Nord Stream 2 AG обратилась в европейскую инстанцию с требованием аннулировать регламент об отказе от российских энергоносителей.

    Также компрессорная станция «Русская» подверглась атаке.

    Кроме того, «Газпром экспорт» подал в российский суд иск к компании Lubmin-Brandov Gastransport GmbH.

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    6 ноября 2026, 10:23 • Новости дня
    Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне вопреки недавнему перемирию

    SCMP: Евросоюз и Китай оказались на грани торговой войны из-за экспорта машин

    Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне вопреки недавнему перемирию
    @ Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пекин и Брюссель обменялись угрозами и продолжили подготовку к возможному экономическому противостоянию, несмотря на недавнее соглашение о сокращении поставок китайских гибридных автомобилей в европейские страны.

    Пекин и Брюссель не смогли преодолеть разногласия по поводу двусторонних отношений, что поставило под угрозу хрупкое торговое перемирие. Несмотря на заключенную несколько недель назад сделку, стороны активно готовятся к возможной торговой войне, пишет SCMP.

    Власти Китая предупредили о быстрых ответных ударах в случае эскалации конфликта. В свою очередь, Евросоюз приступил к подготовке ускоренных запретов на экспорт.

    Отмечается, что на недавнем мероприятии в Брюсселе представители обеих сторон обменялись угрозами. Напряженность сохраняется, хотя ранее Евросоюз и Китай достигли взаимопонимания по вопросу сокращения поставок китайских гибридных автомобилей в европейские страны более чем наполовину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр внешней торговли и международного сотрудничества Швеции Беньямин Дуса заявил о риске втягивания Европы в торговую войну с США.

    Администрация Белого дома объявила о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о подготовке Евросоюза к возможной торговой войне с Вашингтоном.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 11:28 • Новости дня
    Китайская компания создала деревянный обтекатель для ракет-носителей

    SCMP: В Китае изготовили ракетный обтекатель из дерева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайское коммерческое предприятие Light Year Explorer изготовило головной обтекатель для ракет-носителей с наружной обшивкой из дерева ради снижения производственных затрат.

    Китайская коммерческая компания Light Year Explorer изготовила ракетный обтекатель с внешней оболочкой из дерева в рамках программы по созданию дешевых серийных ракет-носителей, пишет SCMP.

    Конструкция защитной оболочки выполнена из формованной аэродинамической фанеры низкой плотности. Она опирается на внутренний металлический каркас, который принимает на себя основные нагрузки при запуске.

    Базирующаяся в провинции Цзянсу компания заявила, что подобная конфигурация не уступает традиционным композитным обтекателям по весу, структурной жесткости, радиопрозрачности и уровню шумоподавления. При этом разработка позволяет значительно сократить время производства и снизить финансовые расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее китайская корпорация космической науки и техники сообщила об успешном выведении на заданную орбиту четвертой группы спутников дистанционного зондирования «Яогань-40».

    Также частная аэрокосмическая компания LandSpace протестировала двигатели многоразовой ракеты-носителя Zhuque-3 Y-2.

    Кроме того, компания LandSpace успешно запустила усовершенствованную жидкотопливную ракету-носитель Zhuque-2 Y5.

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    5 ноября 2026, 18:34 • Новости дня
    Захарова прокомментировала призывы к газовым переговорам с Сербией

    МИД: К газовым переговорам с Сербией нужно вернуться после формирования властей

    Tекст: Ольга Иванова

    К теме переговоров с Сербией по газовому контракту нужно вернуться после формирования в стране органов государственной власти, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Что касается анонсов со стороны «Студенческого списка» о переговорах с Россией по газовому контракту, то думаю, что нужно будет вернуться к этой теме после формирования органов государственной власти Сербии и направления ими соответствующих официальных запросов», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.

    Кроме того, официальный представитель МИД отметила, что неправительственные контакты Москвы и Белграда не прерывались.

    «Контакты по неправительственной линии, они, собственно говоря, как вы знаете, и не прерывались, и всегда готовы их поддерживать во взаимоуважительном ключе», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду кандидат в депутаты от победившего на выборах в Сербии «Студенческого списка» Деян Радивоевич заявил о необходимости заключить с Россией долгосрочный договор на поставки природного газа.

    В тот же день генеральный директор сербской госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович объяснил возвращение летевшего в Москву самолета.

    Также он пообещал сохранение поставок российского газа после выборов в стране.

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    5 ноября 2026, 20:15 • Новости дня
    Газпром допустил падение производительности газовых хранилищ Европы зимой

    Газпром: Быстрый отбор газа грозит снижением производительности ПХГ Европы

    Tекст: Денис Тельманов

    Высокие темпы отбора энергоносителя из подземных резервуаров в начале отопительного сезона создают риски для надежного обеспечения европейских потребителей в пиковый зимний период, сообщили в Газпроме.

    Слишком быстрое расходование запасов в начале сезона создает предпосылки для падения максимальной суточной производительности европейских хранилищ в осенне-зимний период, говорится в сообщении Газпрома в Max.

    В российской компании подчеркнули, что сложившаяся ситуация серьезно повышает риски для стабильного газоснабжения потребителей в условиях максимального зимнего спроса.

    Уровень заполненности европейских мощностей на начало сезона отбора оказался на историческом минимуме и составил 74,9%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe, на которые ссылается Газпром. Показатель непрерывно падает с 28 октября, при этом 28–29 октября и 1–2 ноября объемы отбора достигли абсолютных максимумов для этих дней за всю историю наблюдений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник страны Европы установили рекорды по отбору газа из подземных хранилищ. В понедельник государства региона не смогли заполнить резервуары даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.

    В воскресенье глава Газпрома Алексей Миллер сделал прогноз о повторении газового кризиса пятилетней давности с аналогичными последствиями для промышленности.

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    5 ноября 2026, 19:45 • Новости дня
    Газоснабжение после разгерметизации газопровода в Кузбассе восстановлено

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что газоснабжение всех потребителей в Кузбассе возобновлено после инцидента с разгерметизацией магистрального газопровода.

    Подача газа жителям Кузбасса полностью возобновлена после устранения последствий разгерметизации трубопровода, написал Середюк в своем канале в Max. «Газоснабжение восстановлено для всех потребителей. Спасибо всем службам за оперативность! В причинах инцидента будут разбираться специалисты», – сообщил губернатор Кемеровской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на магистральном газопроводе в Топкинском округе произошла разгерметизация с последующим возгоранием. В связи с инцидентом ограничивалась подача газа на предприятие «Азот».

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    6 ноября 2026, 07:25 • Новости дня
    Оператор «Турецкого потока» подал в суд на «Нафтогаз Украины»

    Оператор «Турецкого потока» подал иск к Gasunie и «Нафтогазу Украины»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Оператор газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport B. V. подал иск в Арбитражный суд Московской области к нидерландской компании Gasunie Transport Services (GTS) и «Нафтогазу Украины».

    Исковое заявление поступило в суд 5 ноября, заседание назначено на 1 декабря, передает ТАСС.

    Суть претензий пока не раскрыта, однако иск относится к категории корпоративных споров. В качестве третьего лица в деле указан Газпром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Окружной суд Амстердама наложил арест на имущество и счета оператора газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport B.V. «Газпром экспорт» направил в российский суд иск к компании Lubmin-Brandov Gastransport GmbH. Летом прошлого года «Газпром» подал новый иск к «Нафтогазу Украины».

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    6 ноября 2026, 03:45 • Новости дня
    Резаи сообщил об обсуждении с Путиным газопровода из России в Иран
    Резаи сообщил об обсуждении с Путиным газопровода из России в Иран
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждал строительство газопровода из России в Иран.

    Резаи рассказал, что на переговорах с Путиным обсуждался железнодорожный коридор Решт – Астара и поставки российского газа в Иран и соседние страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    «Затрагивалась тема строительства газопроводов из России в Иран, чтобы Тегеран смог устранить дефицит газа, а также чтобы мы могли продавать российский газ соседним странам», – сказал Резаи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Резаи заявил об обсуждении с президентом России региональной обстановки.

    Резаи передал Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

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    5 ноября 2026, 17:01 • Новости дня
    GAC Toyota решила отозвать 121 тыс. автомобилей в Китае из-за дефектов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания GAC Toyota планирует отозвать в Китае более 121 тыс. автомобилей из-за различных технических дефектов, в том числе проблем с рулевым управлением и тормозной системой.

    Отзыв начнется 4 ноября и затронет 100,1 тыс. автомобилей модели bZ3X, произведенных с 27 февраля 2025 по 26 марта 2026 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР.

    В отзываемых bZ3X выявлена недостаточно продуманная конструкция гайки крепления тяги переднего стабилизатора, что может привести к ее ослаблению и появлению постороннего шума.

    Также компания отзовет 18,1 тыс. автомобилей модели bZ7, произведенных с 28 октября 2025 по 3 августа 2026 года, и 2,9 тыс. автомобилей той же модели, выпущенных с 10 марта по 15 мая этого года.

    В машинах bZ7, произведенных с октября прошлого года, из-за недостатков программы управления функцией комфортной парковки может быть снижено тормозное усилие. В автомобилях, выпущенных с марта по май, выявлена угроза непреднамеренного поворота руля при активации интегрированной функции помощи. Отмечается, что компания бесплатно устранит все выявленные дефекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе автопроизводитель Tesla столкнулся с необходимостью отзыва 3 млн электромобилей в Китае из-за проблемы с дверными ручками.

    В мае южнокорейский автопроизводитель Hyundai запланировал вернуть в сервисные центры более 54 тыс. машин Elantra из-за возможного перегрева блока управления.

    В апреле китайский автопроизводитель FAW решил отозвать 14 тыс. грузовиков CA4180 на территории России для устранения документарных нарушений и возможной замены комплектующих.

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    6 ноября 2026, 06:07 • Новости дня
    Китай запустил три спутника дистанционного зондирования Земли

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайская народная республика успешно вывела на орбиту три спутника серии Yaogan-51 («Яогань-51»), предназначенных для дистанционного зондирования Земли.

    Космические аппараты под номерами 07, 08 и 09 были запущены с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань в четверг в 23.58 по пекинскому времени (18.58 мск) с помощью ракеты-носителя Changzheng-2C («Чанчжэн-2-си»), передает ТАСС со ссылкой на заявление Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники.

    Спутники предназначены главным образом для проведения научных экспериментов и исследования электромагнитной обстановки. Для ракет серии Changzheng этот запуск стал 675-м.

    Changzheng-2C – одноразовая жидкостная двухступенчатая ракета-носитель легкого класса. Ее высота составляет 42 метра, диаметр – 3,35 метра, стартовая масса – около 230 т, а грузоподъемность достигает 3,85 т.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты. В сентябре Китай запустил ракету-носитель «Чанчжэн-4В» с шестью спутниками дистанционного зондирования Земли. В августе Россия и Китай запланировали обсудить технологическое партнерство в космической сфере на форуме в Хабаровске.

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    6 ноября 2026, 09:57 • Новости дня
    Отбор газа из европейских хранилищ в начале ноября достиг рекордного уровня

    GIE: Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 74%

    Tекст: Мария Иванова

    С начала отопительного сезона европейские страны отобрали из подземных хранилищ более 2 млрд кубометров газа, что вдвое превышает средний показатель за последние пять лет.

    С момента достижения пика заполнения подземных хранилищ газа осенью прошло восемь дней, однако суточные объемы извлечения топлива обновили исторические максимумы. Запасы в европейских резервуарах опустились ниже 74%, передает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

    С начала отопительного сезона 28 октября Европа извлекла из хранилищ свыше 2 млрд кубометров газа. Чистая разница между объемами отбора и закачки составила 1,5 млрд кубометров. В пять из восьми прошедших дней специалисты фиксировали рекордные суточные значения отбора топлива.

    По состоянию на 4 ноября европейские подземные хранилища заполнены на 73,75%, что является наименьшим показателем на эту дату с 2011 года. В резервуарах находится около 80,8 млрд кубометров газа. Этот объем на 10,9 млрд кубометров уступает прошлогодним показателям и находится на минимуме с 2013 года.

    Согласно правилам Еврокомиссии, страны Евросоюза обязаны заполнять газовые хранилища на 90% в период с 1 октября по 1 декабря. Европейские власти допускали снижение нормы до 80% в расчете на теплую зиму. Однако Европа смогла закачать лишь 75,5% от требуемых объемов, что эквивалентно 51 млрд кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Газпром сообщил о рисках для надежного обеспечения европейских потребителей в пиковый зимний период из-за высоких темпов отбора энергоносителя.

    Во вторник Международное энергетическое агентство сообщило о падении запасов газа в подземных хранилищах Европы до самого низкого уровня с 2013 года.

    В понедельник страны Европы не смогли заполнить подземные хранилища газом даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.

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    6 ноября 2026, 10:28 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 1057 долларам

    Биржевые цены на газ в Европе стабилизировались около 1057 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе символически поднялись в начале торгов пятницы, приблизившись к отметке 1057 долларов за тысячу кубометров.

    Декабрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке 1047,2 доллара за тысячу кубометров (-0,6%). К 10:00 мск показатель составил 1056,7 доллара (+0,3%), передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    В конце октября стоимость газа впервые с 2022 года достигала 1200 долларов. К новому значительному удорожанию газа в Европе в этом году привел конфликт на Ближнем Востоке.

    Евросоюз вступил в новый отопительный сезон с газовыми хранилищами, заполненными менее чем на 75%. В начале октября Европейская сеть операторов газотранспортных систем прогнозировала, что запасы газа в подземных хранилищах ЕС могут сократиться до 11% их вместимости к концу предстоящей зимы в случае сохранения ограничений в поставках сжиженного природного газа и при полном прекращении трубопроводного импорта из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Газпром допустил падение производительности газовых хранилищ Европы зимой. В тот же день биржевые цены на газ в Европе превысили 1000 долларов.

    Во вторник заполненность европейских хранилищ упала до 13-летнего минимума.

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    6 ноября 2026, 13:17 • Новости дня
    Китайские ученые установили температурный рекорд на станции «Тяньгун»

    SCMP: Ученые из Китая установили температурный рекорд на станции «Тяньгун»

    Исследователи из Китая охладили атомы рубидия на космической станции «Тяньгун» до рекордно низкой температуры.

    Китайские ученые довели облако из тысячи атомов рубидия до температуры менее 10 триллионных градуса выше абсолютного нуля, побив предыдущие рекорды США и Германии, пишет South China Morning Post.

    По данным издания, этот прорыв позволит создать сверхточные космические датчики для поиска скрытых минералов, отслеживания изменения климата и проверки теории гравитации Эйнштейна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг китайские исследователи успешно завершили первое в мире испытание лазерной резки металла в условиях вакуума за бортом орбитальной космической станции.

    В июне с орбитальной станции «Тяньгун» вернули партию экспериментальных биоматериалов весом более 41 кг для исследования воздействия невесомости на развитие клеток.

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    6 ноября 2026, 13:42 • Новости дня
    В Китае появилось приложение для защиты от спонтанных покупок

    SCMP: В Китае создали мини-программу для контроля над импульсивными покупками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В преддверии фестиваля шопинга в Китае стало популярным мини-приложение в WeChat, которое помогает пользователям бороться со спонтанными покупками путем коллективного одобрения трат.

    Мини-программа под названием «Кошелек, пожалуйста, подожди» позволяет потребителям контролировать свои импульсивные покупки, передает SCMP.

    Бесплатный инструмент использует принципы корпоративных финансов, передавая решение о повседневных покупках на суд других пользователей.

    Пользователи могут отправлять запросы на покупку с указанием товара, его цены, причин, по которым они хотят его купить, а также возможных более дешевых альтернатив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов рассказал о способах снижения количества импульсивных покупок за счет лимитирования трат.

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил с инициативой обязать маркетплейсы внедрить функцию самозапрета на покупки.

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    6 ноября 2026, 13:58 • Новости дня
    Оператор «Турецкого потока» подал иск к «Нафтогазу» и нидерландской Gasunie

    Оператор «Турецкого потока» потребовал от «Нафтогаза» отменить обязательства

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Компания South Stream Transport B. V., выступающая оператором газопровода «Турецкий поток», направила в Арбитражный суд Московской области исковое заявление к «Нафтогазу Украины» и нидерландской Gasunie Transport Services.

    Судебное заседание по иску, поступившему в инстанцию 5 ноября, назначено на 1 декабря, передает ТАСС.

    В качестве третьего лица в материалах дела указана компания «Газпром». Суть претензий истца заключается в определении порядка исполнения обязательств, а также в признании отсутствующей обязанности по их выплате.

    South Stream Transport B.V. управляет морским газопроводом «Турецкий поток». По этой магистрали природный газ транспортируется из России через Черное море для потребителей в Турции и европейских государствах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте компания «Газпром» не смогла оспорить в швейцарском суде решение о выплате украинскому «Нафтогазу» 1,37 млрд долларов по транзитному контракту.

    В прошлом году Окружной суд Амстердама наложил арест на имущество и счета оператора газопровода «Турецкий поток».

    Заявление о новом иске Газпрома к «Нафтогазу Украины» поступило в российский суд.

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