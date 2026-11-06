Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» установили четвертый рекорд за месяц

Газпром установил четвертый за ноябрь рекорд суточных поставок газа в Китай

Tекст: Мария Иванова

Новый рекорд суточного объема экспорта энергоносителей по газопроводу зафиксировали 5 ноября, сообщает Газпром.

В корпорации уточнили, что этот абсолютный максимум стал уже четвертым с начала текущего месяца.

Поставки российского топлива осуществляются в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа, который был заключен между Газпромом и китайской компанией CNPC.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг энергетическая компания «Газпром» установила третий с начала ноября исторический максимум суточных поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

В среду компания обновила абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай.

В понедельник корпорация отчиталась об обновлении исторического максимума суточных поставок природного газа китайским потребителям по этой магистрали.