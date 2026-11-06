В Перу перехватили 3 тыс. пауков в чемоданах европейцев

Перуанские таможенники нашли 3 тыс. пауков-птицеедов в чемоданах немцев и поляка

Tекст: Алексей Дегтярёв

Пауки были спрятаны внутри грязных носков. Их обнаружили сотрудники таможни при досмотре багажа в международном аэропорту Хорхе Чавеса после того, как заметили движение в сумках европейцев, пишет Guardian со ссылкой на национальную службу лесного хозяйства и дикой природы (SERFOR) Перу.

Как сообщила технический специалист по контролю за дикой природой SERFOR Кора Суарес, изъятые птицееды находились на разных стадиях развития – от яиц и детенышей до взрослых особей. По ее словам, стоимость одного такого тарантула в Европе составляет 500 евро, в результате чего партия могла принести преступникам около 1,5 млн евро дохода.

Европейцы, подозреваемые в контрабанде пауков, задержаны экологической полицией. Им грозит уголовное преследование. По данным Интерпола, нелегальная торговля дикими животными приносит преступникам по всему миру 20 млрд долларов в год и является одной из главных причин потери биоразнообразия на планете.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре гражданка России попыталась тайно провезти в Белоруссию пять редких гекконов-бананоедов.

В апреле таможенники в столичном аэропорту перехватили спрятанные в багаже пассажира 930 шкурок хорька.