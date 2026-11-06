Вэнс тайно раскритиковал позицию Нетаньяху по конфликту с Ираном

Разногласия вокруг иранского конфликта усилили напряженность в американской администрации после потери республиканцами контроля над Конгрессом на промежуточных выборах, пишет Fox News.
«Причина, по которой мы проиграли, – это война», – написал Вэнс в социальной сети.
Вице-президент возглавил группу чиновников, призывающих президента Дональда Трампа к переговорам о прекращении вооруженного противостояния. До этого Нетаньяху убеждал американского лидера возобновить удары по Ирану, передает Axios.
В прошлом месяце Вэнс передал через катарских посредников письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи с предложением возобновить мирные переговоры. В четверг Тегеран направил Вашингтону официальное ядерное предложение с рядом условий, сообщает Reuters.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал конфликт главной причиной потери республиканцами контроля над Конгрессом. В среду президент США Дональд Трамп признал войну с Ираном главной причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах. В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попытался убедить Трампа атаковать иранские объекты.