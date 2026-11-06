МВД выпустило инструкцию по защите данных от персонализированной рекламы Google

МВД: Google использует личные фотографии пользователей для настройки рекламы

Tекст: Мария Иванова

Корпорация Google предусмотрела возможность использования информации из личных фотографий, писем и документов пользователей для настройки рекламных объявлений. Речь идет о функции Personal Intelligence, которая позволяет сервисам учитывать сведения из подключенных приложений, включая Google Фото и Gmail, сообщает МВД.

В ведомстве пояснили, что при получении соответствующих разрешений система анализирует доступные сведения, чтобы точнее определять интересы человека и подбирать предложения. Предоставляя цифровым сервисам доступ к личной информации, пользователи расширяют объем данных для персонализации.

Для защиты личных сведений полиция рекомендует проверить настройки конфиденциальности аккаунта Google и отключить ненужные подключения приложений к функциям персонализации. Также следует проверить параметры в разделе «Мой центр рекламы» и предоставлять программам доступ только к необходимой для их работы информации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об обострении проблемы сохранности персональных данных из-за деятельности западных транснациональных IT-корпораций.

В сентябре ирландский орган по защите данных оштрафовал корпорацию Google на 403 млн евро за незаконный сбор информации о геолокации.