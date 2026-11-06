Осужденного за истязания убитого на Урале ребенка перевели в колонию-поселение

Суд смягчил наказание осужденному за истязание убитого на Урале мальчика

Tекст: Алексей Дегтярёв

Решение было принято по итогам рассмотрения ходатайства осужденного. Представитель исправительного учреждения и прокурор поддержали смягчение условий отбывания наказания с учетом поведения фигуранта, передает РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Свердловской области.

«Верхотурский районный суд удовлетворил ходатайство осужденного Даниила Егольникова о переводе его для дальнейшего отбытия наказания в колонию-поселение», – сообщили в пресс-службе.

Поиски пропавшего пятилетнего мальчика начались в Екатеринбурге в июне 2023 года. Его опекунша Вероника Наумова заявила, что ребенок ушел из квартиры в неизвестном направлении. Спустя трое суток тело мальчика нашли в спортивной сумке в гараже.

Следствие установило, что Наумова систематически пытала ребенка, а в декабре 2022 года избила его металлическим предметом и утопила. К издевательствам женщина привлекала своего мужа, племянника супруга Егольникова и еще одну опекаемую девочку. В июле 2025 года Наумову приговорили к 24 годам лишения свободы, а Егольникова – к пяти годам колонии общего режима.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник суд в Свердловской области приговорил бывшую воспитательницу детского сада к условному сроку за жестокое обращение с двухлетними близнецами.

В прошлом году Свердловский областной суд признал опекуншу Веронику Наумову виновной в убийстве мальчика.

Гособвинение потребовало для Наумовой длительный срок лишения свободы за истязание ребенка.