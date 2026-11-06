Направлявшийся на Украину сухогруз сел на мель в Босфорском проливе

Береговая охрана Турции спасла экипаж севшего на мель в Босфоре сухогруза

Tекст: Вера Басилая

В проливе Босфор в ночь на пятницу сел на мель сухогруз, который следовал из Турции на Украину, передает РИА «Новости».

Турецкое управление береговой охраны уточнило, что 97-метровое судно BYB OTHELLO вышло из Коджаэли. У сухогруза возникли неполадки с двигателем, из-за чего он оказался на мели близ стамбульского района Анадолу Фенери.

Сложные погодные условия не позволили спасателям подойти к судну на лодках. Чтобы безопасно эвакуировать 13 членов экипажа, специалисты применили специальную канатную систему с люлькой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом транзит через Босфор возобновили после снятия с мели шедшего из России сухогруза.

В октябре севший на мель во время шторма буксир сняли с мелководья в Анапе.